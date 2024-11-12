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Вице-президент провела переговоры с премьер-министром Швеции

11 ноября вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан провела переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в рамках своего официального визита в западно-европейскую страну, в ходе которых стороны договорились о дальнейшем углублении двусторонних отношений в ближайшем будущем.
  Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (слева) и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан. Фото: ВИA  
Премьер-министр Швеции поздравил Вьетнам с выдающимися достижениями в области социально-экономического развития и международной интеграции за последние годы, заявив, что Швеция дорожит своими отношениями с Вьетнамом.

Он выразил желание и дальше укреплять сотрудничество между двумя странами в области торговли, инвестиций, инноваций, цифровой трансформации, зеленого перехода, реагирования на изменение климата и устойчивого развития.

В свою очередь, Во Тхи Ань Суан подтвердила, что Вьетнам придает большое значение укреплению и расширению традиционной дружбы и доброго сотрудничества со Швецией.

Она поблагодарила шведское правительство и народ за ценную и эффективную поддержку Вьетнама в борьбе за национальное освобождение в прошлом, а также в социально-экономическом развитии и усилиях по международной интеграции в настоящее время.

Что касается экономического сотрудничества, вьетнамский лидер выразила признательность Швеции - одной из первых стран, ратифицировавших Соглашение о защите инвестиций нового поколения между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) в ранние сроки.

Она предложила шведскому правительству продолжать поощрять бизнес к увеличению инвестиций во Вьетнам в секторах, где у Швеции есть сильные стороны, а у Вьетнама - потребности, таких как возобновляемая энергетика, цифровая трансформация, зеленый переход, циркулярная экономика и инфраструктура, особенно помогая Вьетнаму перейти к новой модели экономического роста, которая включает в себя инновации.

Стороны выразили удовлетворение позитивным развитием вьетнамско-шведских отношений за последние более чем полвека с момента установления двусторонних дипломатических отношений. Они договорились о дальнейшем укреплении двусторонних отношений путем расширения обмена делегациями на всех уровнях и продолжения тесной координации на региональных и международных форумах, таких как ООН и рамки сотрудничества АСЕАН-ЕС.

Они также подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в таких областях, как инновации, наука и технологии, культура, туризм и обмены между людьми, что позволит улучшить взаимопонимание, укрепить дружбу между народами и внести вклад в поднятие двусторонних отношений на новую высоту.

Ульф подтвердил, что шведское правительство будет продолжать содействовать интеграции вьетнамской общины в шведское общество, позволяя им вносить вклад в процветание и культурное разнообразие принимающей страны, а также продвигать их роль в качестве моста, способствующего укреплению дружбы и хорошего сотрудничества между двумя странами.

В ходе обмена мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, стороны выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в нескольких горячих точках планеты. Они подчеркнули свою поддержку поиску устойчивых и долгосрочных мирных решений конфликтов, основанных на уважении основных принципов Устава ООН и международного права.

Пользуясь случаем, Во Тхи Ань Суан передала Ульфу приглашение премьер-министра Фам Минь Тьиня посетить Вьетнам с официальным визитом в ближайшее время.

Перед переговорами лидеры двух стран стали свидетелями подписания двух меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством иностранных дел и Министерством промышленности и торговли (МППТ) Вьетнама и Министерством иностранных дел Швеции.


ВИА/ИЖВ

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