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Вице-президент прибыла в Тунис на 18-й саммит франкоязычных стран

18 ноября (по местному времени) Вице-президент Во Тхи Ань Суан прибыла в город Джерба, Тунис, для участия в 18-м Саммите Франкофонии по приглашению президента Туниса Кайса Сайеда.
  Министр культуры Туниса Хайет Кетат приветствует вице-президента Во Тхи Ань Суана в международном аэропорту Джербы. (Фото: ВИА  
18 ноября (по местному времени) Вице-президент Во Тхи Ань Суан прибыла в город Джерба, Тунис, для участия в 18-м Саммите Франкофонии по приглашению президента Туниса Кайса Сайеда.

Саммит на тему «Связь в многообразии — цифровая технология, фактор развития и солидарность во франкоязычном мире» пройдет с 19 по 20 ноября, направленный на обсуждение политической и экономической ситуации в мире.

По этому случаю саммит проведет церемонию, посвященную 50-летию основания франкоязычного сообщества, изберет генерального секретаря франкоязычного сообщества на срок 2023–2026 годов, рассмотрит и примет много документов, таких как Джербская декларация, Резолюция о кризисной ситуации, выходе из кризиса и укреплении мира на франкоязычном пространстве, Стратегические рамки сотрудничества франкоязычного сообщества на период 2023–2030 годов, а также положения о процедурах приема и изменениях в правилах членства в сообществе.

Основанное в 1970 году Франкоязычное сообщество объединяет 88 государств-членов с целью обмена французским языком и общечеловеческими ценностями во имя мира, сотрудничества, солидарности и устойчивого развития. Члены сообщества представляют пять континентов, где 220 миллионов человек говорят по-французски из 890 миллионов населения.

Сообщество предприняло усилия, чтобы подтвердить свою международную позицию и укрепить отношения с международными и региональными организациями, такими как Организация Объединенных Наций, Африканский союз, Европейский союз, Содружество Наций и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Полностью, активно и содержательно присоединяясь к большинству приоритетных вопросов сообщества, Вьетнам был ключевым членом от Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющим важный голос в планировании и реализации стратегии сотрудничества сообщества.

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