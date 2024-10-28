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Вице-президент ОАЭ председательствовал на официальной церемонию приветствия премьер-министра Вьетнама
Этот визит, первый в своем роде визит премьер-министра Вьетнама за последние 15 лет, проходит в контексте успешного развития двусторонних отношений во всех областях, особенно в политике, дипломатии, торговле, инвестициях, трудовых отношениях и туризме.
Политическое доверие и взаимопонимание между двумя странами последовательно укрепляются, что находит отражение в активных обменах делегациями на разных уровнях.
Экономическое сотрудничество всегда было важной основой и ярким пятном в общей картине отношений между Вьетнамом и ОАЭ. В настоящее время ОАЭ являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама на Ближнем Востоке и в Африке, а объем двусторонней торговли за первые девять месяцев этого года достиг 4,96 млрд долларов США, что выше показателя в 4,7 млрд долларов США, зафиксированного за весь 2023 год.
По состоянию на сентябрь 2024 года ОАЭ реализовали во Вьетнаме 42 проекта на сумму 74,09 млн долларов США, заняв 52-е место среди 148 стран и территорий, инвестирующих в страну Юго-Восточной Азии.
Ожидается, что официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня будет способствовать укреплению политического доверия, повышению уровня отношений и созданию прорывов в двусторонних связях во многих областях, от экономики, торговли и инвестиций до новых областей, таких как инновации, наука, технологии, энергетика и халяльная индустрия.
В частности, в ходе визита ожидается, что обе стороны укрепят двусторонние отношения и подпишут Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Вьетнамом и ОАЭ (CEPA), стремясь вскоре достичь цели в 10 миллиардов долларов США в торговом обороте в ближайшем будущем и даже больше в последующие годы, и открыть новую эпоху сотрудничества между Вьетнамом и ОАЭ, а также со странами Ближнего Востока.