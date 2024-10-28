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Вице-президент ОАЭ председательствовал на официальной церемонию приветствия премьер-министра Вьетнама

28 октября утром (по местному времени) в президентском дворце Абу-Даби, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян председательствовал на официальной церемонии приветствия премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня, его супруги и высокопоставленной делегации с салютом из 21 пушки.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян на церемонии официального приветствия вьетнамского лидера. Фото: ВИA  
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация находятся с официальным визитом в ОАЭ по приглашению президента Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Этот визит, первый в своем роде визит премьер-министра Вьетнама за последние 15 лет, проходит в контексте успешного развития двусторонних отношений во всех областях, особенно в политике, дипломатии, торговле, инвестициях, трудовых отношениях и туризме.

Политическое доверие и взаимопонимание между двумя странами последовательно укрепляются, что находит отражение в активных обменах делегациями на разных уровнях.

Экономическое сотрудничество всегда было важной основой и ярким пятном в общей картине отношений между Вьетнамом и ОАЭ. В настоящее время ОАЭ являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама на Ближнем Востоке и в Африке, а объем двусторонней торговли за первые девять месяцев этого года достиг 4,96 млрд долларов США, что выше показателя в 4,7 млрд долларов США, зафиксированного за весь 2023 год.

По состоянию на сентябрь 2024 года ОАЭ реализовали во Вьетнаме 42 проекта на сумму 74,09 млн долларов США, заняв 52-е место среди 148 стран и территорий, инвестирующих в страну Юго-Восточной Азии.

Ожидается, что официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня будет способствовать укреплению политического доверия, повышению уровня отношений и созданию прорывов в двусторонних связях во многих областях, от экономики, торговли и инвестиций до новых областей, таких как инновации, наука, технологии, энергетика и халяльная индустрия.

В частности, в ходе визита ожидается, что обе стороны укрепят двусторонние отношения и подпишут Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Вьетнамом и ОАЭ (CEPA), стремясь вскоре достичь цели в 10 миллиардов долларов США в торговом обороте в ближайшем будущем и даже больше в последующие годы, и открыть новую эпоху сотрудничества между Вьетнамом и ОАЭ, а также со странами Ближнего Востока.

ВИА/ИЖВ

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