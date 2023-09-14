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Вице-президент Вьетнама совершает официальный визит в Южную Африку

Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан прибыла в Преторию вечером 13 сентября (по местному времени), начав свой четырехдневный официальный визит в Южную Африку (ЮАР).
  Заместитель министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Кандит Машего-Дламини (справа) встречает вице-президента государства Во Тхи Ань Суан в аэропорту имени О.Р. Тамбо. Фото: ВИA  
Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан прибыла в Преторию вечером 13 сентября (по местному времени), начав свой четырехдневный официальный визит в Южную Африку (ЮАР).

В рамках визита вице-президент Во Тхи Ань Суан проведет переговоры со своим южноафриканским коллегой и станет свидетелем подписания ряда соглашений о сотрудничестве. Она планирует встретиться с генеральными секретарями Африканского национального конгресса (АНК) и Коммунистической партии ЮАР, принять президента Торгово-промышленной палаты ЮАР и руководителей ряда населенных пунктов и предприятий.

Она перережет ленточку, чтобы открыть Вьетнамское культурное пространство, и примет участие в церемонии, посвященной 78-му национальному дню Вьетнама и 30-й годовщине установления двусторонних дипломатических отношений.

Ожидается, что поездка вице-президента Во Тхи Ань Суан будет иметь большое значение, способствуя дальнейшему укреплению традиционной дружбы и придавая дополнительный импульс обеим сторонам для развития содержательного и эффективного сотрудничества.

ВИА/ИЖВ

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