НОВОСТИ
Вице-президент Вьетнама совершает официальный визит в Южную Африку
В рамках визита вице-президент Во Тхи Ань Суан проведет переговоры со своим южноафриканским коллегой и станет свидетелем подписания ряда соглашений о сотрудничестве. Она планирует встретиться с генеральными секретарями Африканского национального конгресса (АНК) и Коммунистической партии ЮАР, принять президента Торгово-промышленной палаты ЮАР и руководителей ряда населенных пунктов и предприятий.
Она перережет ленточку, чтобы открыть Вьетнамское культурное пространство, и примет участие в церемонии, посвященной 78-му национальному дню Вьетнама и 30-й годовщине установления двусторонних дипломатических отношений.
Ожидается, что поездка вице-президента Во Тхи Ань Суан будет иметь большое значение, способствуя дальнейшему укреплению традиционной дружбы и придавая дополнительный импульс обеим сторонам для развития содержательного и эффективного сотрудничества.