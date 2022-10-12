НОВОСТИ
Вице-президент Вьетнама провел переговоры с премьер-министром Хорватии
Обсуждая сотрудничество в сферах торговли, экономики и инвестиций, стороны отметили, что, хотя двусторонний товарооборот значительно вырос, он все еще остается скромным по сравнению с имеющимся потенциалом и желаниями двух стран. Стороны договорились о ряде мер по повышению эффективности сотрудничества, в том числе о рассмотрении возможности создать межправительственный механизм сотрудничества и реализовать проекты сотрудничества в таких потенциальных областях, как морское судоходство, легкая промышленность, экологически чистая энергетика. Они также согласились совместно использовать возможности, которые приносит Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и EVIPA.
Оба руководителя договорились расширять сотрудничество в областях образования, труда, культуры, спорта и туризма. Обсуждая международные и региональные вопросы, стороны заявили, что считают, что эти вопросы должны решаться мирным путем на основе соблюдения основных принципов международного права.
Во второй половине того же дня вице-президент Во Тхи Ань Суан отбыла из Хорватии в Казахстан для участия в 6-м Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и ряде двусторонних мероприятий в Казахстане.