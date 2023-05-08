НОВОСТИ
Вице-президент Вьетнама провела переговоры с заместителем эмира Государства Катар
Заместитель эмира приветствовал визит вице-президента Во Тхи Ань Суана, заявив, что это важное событие по случаю 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений.
Вице-президент Вьетнама выразила свое впечатление о достижениях Катара в реализации стратегии "Национальное видение 2030".
Стороны выразили желание и решимость и впредь развивать дружбу и всестороннее сотрудничество между двумя странами на общее благо двух народов.
Они договорились продолжать укреплять политико-дипломатические связи путем дальнейшего содействия визитам на всех уровнях, особенно на высоком.
По этому случаю вице-президент Суан передала приглашение президента Во Ван Тхыонга эмиру шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани посетить Вьетнам в этом году.
Стороны пообещали проводить культурные, спортивные и художественные обмены, особенно по случаю 30-летия установления дипломатических отношений в этом году, тем самым укрепляя взаимопонимание между двумя народами.
В ближайшем будущем они проведут мероприятия по продвижению инвестиций и торговли, бизнес-форумы. Чтобы создать прорыв для торгового сотрудничества, вице-президент Вьетнама предложила Катару создать благоприятные условия для вьетнамского экспорта таких товаров, как сельскохозяйственная продукция, рыбные продукты и обработанные пищевые продукты, чтобы приблизиться к каналам распределения, крупным сетям супермаркетов в стране, чтобы увеличить товарооборот и сбалансировать двустороннюю торговлю.
Вьетнам также рассчитывает получить поддержку Катара в строительстве финансового центра и центра сертификации халяль, чтобы лучше соответствовать стандартам катарского рынка, сказала вице-президент Суан.
Принимающая сторона подтвердила, что государство Катар уделяет приоритетное внимание укреплению торговых, инвестиционных и сельскохозяйственных связей с Вьетнамом. Он пожелал, чтобы обе стороны обменялись опытом в таких сильных областях, как энергетика, образование и профессиональная подготовка, а также сельское хозяйство.
Они договорились о дальнейшем повышении эффективности сотрудничества между инвестиционными фондами и бизнесом в таких перспективных областях, как инфраструктура, транспорт, порты и возобновляемые источники энергии.
Вьетнам хочет привлечь больше туристов из Катара и региона Персидского залива в ближайшее время, сказала вице-президент Суан.
Лидеры двух стран также обсудили конкретные меры по стимулированию сотрудничества в других потенциальных областях, таких как высококвалифицированная рабочая сила, энергетика, сельское хозяйство, образование, зеленый рост и смягчение последствий изменения климата.
По их мнению, необходимо провести тщательную подготовку к третьему заседанию Совместного комитета Вьетнама и Катара, чтобы активизировать переговоры и подписать двусторонние соглашения о сотрудничестве, тем самым завершив правовую базу для многогранного сотрудничества между двумя странами.
Во время приема министра торговли и промышленности Катара Мохаммеда бин Хамада бин Кассима Аль Абдуллы Аль Тани вице-президент Суан предложила, чтобы в качестве председателя подкомитета Совместного вьетнамско-катарского комитета министр тесно сотрудничал с вьетнамской стороной для организации третьего заседания Совместного комитета как можно скорее для рассмотрения и укрепления двустороннего сотрудничества во всех областях.
Она также предложила Катару создать благоприятные условия для доступа на катарский рынок ключевых вьетнамских экспортных товаров, таких как сельскохозяйственная продукция, морепродукты и одежда. Кроме того, она предложила Катару содействовать сотрудничеству между энергетическими предприятиями обеих стран в области импорта природного газа, диверсифицировать и расширять инвестиции, а также совершенствовать правовую базу двустороннего сотрудничества.