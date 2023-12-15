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Вице-президент Вьетнама провела переговоры с заместителем президента Южной Африки

14 декабря в Ханое вице-президент Во Тхи Ань Суан провела переговоры с заместителем президента ЮАР Полом Машатиле, который находится с официальным визитом во Вьетнаме с 12 по 15 декабря.
  Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан и заместитель президента ЮАР Пол Машатиль. Фото: ВИA  
Вице-президент Во Тхи Ань Суан приветствовала визит заместителя президента Южной Африки по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Южной Африкой.

Вьетнам всегда ценит традиционную дружбу с Южной Африкой, основанную на сотрудничестве между Коммунистической партией Вьетнама и Африканским национальным конгрессом (АНК) с 1960-х годов, сказала она, добавив, что всестороннее сотрудничество между двумя странами в последние годы продолжает расти. В настоящее время ЮАР является первым и единственным "партнером по сотрудничеству и развитию" Вьетнама в Африке.

Заместитель президент Пол Машатиле, в свою очередь, сказал, что его визит следует за недавней поездкой вице-президента Во Тхи Ань Суана в ЮАР в сентябре. Он призван способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей в области экономики, торговли, образования и подготовки кадров, сохранения биоразнообразия и окружающей среды, а также придать новый импульс многогранным связям сотрудничества между двумя странами.

Поскольку потенциал двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики и торговли, остается нераскрытым, он пожелал, чтобы Вьетнам открыл свой рынок для товаров, которые являются сильными сторонами Южной Африки, особенно сельскохозяйственной продукции и агропромышленного комплекса, электромобилей и аккумуляторов для электромобилей.

Стороны договорились и дальше укреплять сотрудничество по каналам партийной, государственной и народной дипломатии, расширять обмен делегациями на всех уровнях, а также между министерствами, ведомствами, населенными пунктами и предприятиями для укрепления политического доверия, создания движущей силы двусторонних связей, эффективной реализации механизмов двустороннего сотрудничества и ускорения организации шестого заседания Форума межправительственного партнерства Вьетнам - Южная Африка и очередного заседания Совместного торгового комитета в следующем году.

Он поблагодарил Вьетнам за поддержку заявки ЮАР на получение статуса партнера по секторальному диалогу АСЕАН в июле. Он выразил надежду, что Вьетнам будет поддерживать укрепление партнерства с АСЕАН, подтвердив готовность помочь Вьетнаму в укреплении сотрудничества с Таможенным союзом Юга Африки.

В ответ Во Тхи Ань Суан предложила обеим сторонам активизировать переговоры по созданию рамочных основ для двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, таких как соглашение о всестороннем экономическом сотрудничестве, соглашение о поощрении и защите инвестиций и соглашение о сотрудничестве в горнодобывающей промышленности.

Стороны подтвердили свою решимость довести объем двусторонней торговли до 2 миллиардов долларов США в ближайшие годы и призвали к инвестициям в различные потенциальные сферы, такие как электромобили и их батареи, фармацевтика, промышленное оборудование, горнодобывающая промышленность, природные ресурсы и окружающая среда, а также охрана дикой природы.

Они договорились распространить модели сельскохозяйственного сотрудничества с участием трех или более сторон в рамках Юг-Юг, изучить и предложить участие других африканских стран для запуска этих моделей.

Они пообещали усилить координацию в области национальной обороны и безопасности, вскоре провести третий диалог по оборонной политике и активизировать обмен между людьми.

На основе первых результатов сотрудничества в области образования они намерены и дальше содействовать обмену студентами в высших учебных заведениях, обмениваться опытом и учебными материалами в областях, представляющих взаимный интерес, и строить программы по популяризации культуры, создавая благоприятные условия для въезда граждан из обеих стран.

Лидеры двух стран также проинформировали друг друга о положении дел в каждой из них и обсудили глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области высшего образования между правительствами двух стран.

ВИА/ИЖВ

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