Вице-президент Вьетнама приняла участие на церемонии инаугурации нового президента Филиппин

Вице-президент Во Тхи Ань Суан (в красном аозай) и руководители стран приняли участие в церемонии инаугурации Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего в качестве президента Филиппин на срок полномочий 2022-2028 гг. Фото: Лам Кхань/ВИА

30 июня от имени президента Нгуен Суан Фук вице-президент Во Тхи Ань Суан приняла участие в церемонии инаугурации Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего в качестве президента Филиппин на срок полномочий 2022-2028 гг.

На церемонии, состоявшейся в Маниле, также присутствовали вице-президент Филиппин Сара Дутерте, местные официальные лица и жители, а также другие высокопоставленные гости из других стран.

Новый президент обязался соблюдать Конституцию и законы и посвятил себя продвижению Филиппин вперед и обеспечению процветания и счастья филиппинскому народу.

После церемонии он встретился с главами делегаций стран и представителями международных организаций, в ходе которой лидер подтвердил, что новое правительство Филиппин желает укреплять дружбу и сотрудничество со странами, а также способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и мир.

29 июня вице-президент Во Тхи Ань Суан провела встречу со своим филиппинским коллегой Сарой Дутерте.

Во Тхи Ань Суан поздравила Дутерте с ее избранием вице-президентом Филиппин на срок 2022–2028 годов и выразила уверенность в том, что Дутерте, президент Маркос и новый кабинет внесут больший вклад в развитие и строительство Филиппин.

В свою очередь Дутерте поздравила Вьетнам с его недавними достижениями, особенно в борьбе с COVID-19, восстановлении экономики, заявив, что Филиппины многому научились на опыте Вьетнама в борьбе с пандемией.

Она также поблагодарила Вьетнам за своевременную поддержку филиппинского народа во время пандемии и стихийных бедствий.

Оба лидера с удовлетворением отметили развитие вьетнамско-филиппинского стратегического партнерства во многих сферах: от политики, национальной обороны и безопасности до экономики, торговли, инвестиций, образования и культуры.

Они договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях, в ближайшее время возобновить механизмы двустороннего сотрудничества, прерванные из-за пандемии, усилить торговые стимулы, расширить торговое и инвестиционное сотрудничество, особенно в области риса, а также активизировать сотрудничество в области образования и обучения, сотрудничество между населенными пунктами и обмены между людьми.

Во Тхи Ань Суан предложила Филиппинам создать более оптимальные условия для проживания и учебы вьетнамцев в принимающей стране.

Стороны также договорились укреплять координацию для поддержания атмосферы мира, стабильности и сотрудничества в Восточном море, выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и продвигать завершение Кодекса поведения в Восточном море (COC).

Воспользуясь случаем вице-президент Во Тхи Ань Суан пригласила Дутерте совершать официальный визит во Вьетнам.