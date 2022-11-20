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Вице-президент Вьетнама приняла участие в открытии 18-го саммита МОФ

В первой половине дня 19 ноября на острове Джерба (Тунис) состоялась церемония открытия 18-го саммита Международной организации франкофонии (МОФ) на тему «Соединение в многообразии: цифровые технологии – движущая сила развития и солидарности во франкоязычном пространстве»
  Вице-президент Во Тхи Ань Суан. Фото: ВИА  
В первой половине дня 19 ноября на острове Джерба (Тунис) состоялась церемония открытия 18-го саммита Международной организации франкофонии (МОФ) на тему «Соединение в многообразии: цифровые технологии – движущая сила развития и солидарности во франкоязычном пространстве». В саммите во главе вьетнамской делегации принимает участие вице-президент Во Тхи Ань Суан.

Саммит, проходящий в контексте 50-летия создания сообщества Франкофонии, в течение двух дней, 19 и 20 ноября, предоставит делегатам возможность оглянуться назад на шаги развития сообщества за последние 50 лет, вновь подтвердить непреходящую жизненную силу, дух солидарности, единство в многообразии и особую связь между странами, которых соединяет французский язык.

В своем вступительном слове президент Туниса Каис Саид выразил честь быть принимающей страной саммита в этом году, подтвердив твердую приверженность Туниса участию во Франкоязычном сообществе и основополагающим ценностям, которые передаются через французский язык.

Генеральный секретарь МОФ Луиза Мусикивабо призвала страны совместно определить направления для построения все более динамичного и влиятельного Франкоязычного сообщества, чтобы оно стало инклюзивным цифровым пространством, а также чтобы обеспечивать культурное и языковое разнообразие.

На саммите вице-президент Во Тхи Ань Суан выступит с важной речью, предложит комплексные, всесторонние и долгосрочные решения для создания солидарного и сильного Франкоязычного сообщества и подтвердит вклад Вьетнама на благо людей, во имя мира, стабильности и устойчивого развития во всем мире.

ВИА

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