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Вице-президент Вьетнама принимает участие в саммите женщин-руководителей 2022 года
Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан приветствовала идеальную организацию саммита в качестве продолжения Глобального саммита женщин 2022 года и Саммита женщин-лидеров АСЕАН 2022 года, что дает участникам возможность обменяться опытом и обсудить меры по продвижению гендерного равенства, укреплению экономического положения женщин, а также роли женщин в целом и женщин-предпринимателей в частности в текущий период.
Она сказала, что положение женщин в АСЕАН значительно улучшилось за счет продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, более активного участия женщин в бизнесе и деятельности по развитию навыков, облегчении деловой среды для предприятий, возглавляемых женщинами, усилении руководящей роли женщин и поощрении государственно-частного партнерства.
Подчеркивая результаты продвижения гендерного равенства во Вьетнаме, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан отметила, что женщины занимают более 30% мест в НС и 50% ключевых руководящих должностей. Доля женщин, занятых на рынке труда, достигла 48%, а доля компаний, возглавляемых женщинами, достигла 27%.
Однако она сказала, что большинство фирм, возглавляемых женщинами, являются небольшими по размеру и уязвимыми для воздействия извне.
Они также сталкиваются с трудностями в доступе к информации, рынку, финансовым услугам, а также в привлечении человеческих ресурсов, применении научных технологий и цифровой трансформации.
Вице-президент Вьетнама выразила уверенность, что на этом мероприятии экономисты, политики и женщины-предприниматели из стран АСЕАН представят ценные предложения и инициативы по созданию благоприятных условий для женщин-предпринимателей и предприятий, возглавляемых женщинами, для доступа к ресурсам развития, оптимизации возможностей Четвертой промышленной Революция, а также укрепления связи и сотрудничества, чтобы вместе преодолевать трудности и проблемы, чтобы восстановиться и развиваться.
На саммите, организованном совместно Торгово-промышленной палатой Вьетнама и Советом женщин-предпринимателей Вьетнама, участники сосредоточились на обсуждении применения технологий для расширения, развития и защиты бизнеса в новой реальности, корпоративной реструктуризации и расширении возможностей подключения для совместных действий и развития.