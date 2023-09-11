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Вице-президент Вьетнама начинает официальный визит в Мозамбик
В аэропорту вице-президента и делегацию Вьетнама встретили посол Вьетнама в Мозамбике Фам Хоанг Ким, министр моря, внутренних вод и рыболовства Мозамбика Лидия Кардозу, посол Мозамбика во Вьетнаме Леонардо Росарио Мануэал Пене, представители организаций и предприятий обеих стран.
Во время своего пребывания в стране вице-президент Вьетнама проведет переговоры с премьер-министром Адриано Афонсо Малеане, нанесет визиты вежливости президенту Филипе Нюси и председателю Ассамблеи Мозамбика Эсперанке Биасу, встретится с председателем муниципального совета Мапуту, генеральным секретарем правящей партии Фрелимо Роке Силвой, президентом Конфедерации экономических ассоциаций Мозамбика (CTA) и представителями ряда мозамбикских предприятий.
Она проведет встречу с сотрудниками посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в Мозамбике, а также рабочее совещание с представителями совместного телекоммуникационного предприятия Movitel в этой стране.
Визит Вице-президент Вьетнама продолжает подтверждать прочные традиционные отношения между Вьетнамом и Мозамбиком, которыми дорожат лидеры и народы обеих стран.
Учитывая важную роль и растущие позиции Мозамбика на юге Африки и Вьетнама в Юго-Восточной Азии, потенциал сотрудничества между двумя странами в ближайшее время огромен, особенно в области экономики и торговли.
Мозамбик обладает сильными сторонами в области природных ресурсов, рыболовства и конкурентоспособной рабочей силы, в то время как Вьетнам имеет преимущества в области сельского хозяйства, ремесел, рыболовстве и трудолюбивой рабочей силе.
Взаимодополняемость экономик, регулярный обмен делегациями высокого уровня, укрепление сотрудничества между местными властями и бизнесом являются благоприятными факторами для дальнейшего развития вьетнамо-мозамбикских отношений.
Вьетнам и Мозамбик установили дипломатические отношения 25 июня 1975 года. В 1976 году Вьетнам открыл свое посольство в Мозамбике, демонстрируя тем самым свое уважение и стремление развивать традиционную дружбу с Мозамбиком в частности и африканскими странами в целом.
Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество является основной составляющей отношений двух стран. Их товарооборот в 2022 году достиг более 177 млн долл. США, увеличившись на 16% по сравнению с 2022 годом.