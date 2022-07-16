Вице-президент Вьетнама высоко оценивает помощь ВОЗ в развитии сектора здравоохранения

Вице-президент Во Тхи Ань Суан и Директор Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран западной части Тихого океана Такеши Касаи на встрече в Ханое 15 июля. Фото: vpctn.gov.vn

В первой половине дня 15 июля в Президентском дворце вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан приняла Директора Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран западной части Тихого океана Такеши Касаи.

Вице-президент подтвердила, что Вьетнам придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ, а также поблагодарила эту организацию за ее важную поддержку развития сектора здравоохранения Вьетнама в последнее время, особенно в период профилактики и борьбы с эпидемией Covid-19.

Что касается сотрудничества в ближайшее время, то вице-президент Во Тхи Ань Суан предложила Региональному бюро ВОЗ для стран западной части Тихого океана, Бюро ВОЗ во Вьетнаме и г-ну Такеши Касаи продолжать оперативную оценку эпидемической ситуации, обмен информацией, опытом и рекомендациями ВОЗ в области профилактики и борьбы с эпидемией, продолжать поддерживать Вьетнам в исследовании и производстве вакцин против Covid-19, чтобы своевременно поставлять вакцины и в то же время расширять доступ к вакцинам для стран региона.

Директор Регионального бюро ВОЗ для стран западной части Тихого океана высоко оценил усилия Вьетнама по профилактике и борьбе с эпидемией за последнее время, особенно решение перейти к безопасной и гибкой адаптации, эффективному контролю над эпидемией Covid-19 для социально-экономического восстановления и развития. Г-н Такеши Касаи обязался объединить усилия с Вьетнамом в заботе о здоровье людей, внося вклад в устойчивое развитие региона и мира.



