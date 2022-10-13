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Вице-президент Вьетнама встретилась с председателем Сената Парламента Казахстана
В первый день пребывания в Казахстане вице-президент Вьетнама провела встречи с председателем Сената Парламента Казахстана, исполнительным директором Секретариата СВМДА, государственным секретарем Министерства иностранных дел и Министерства культуры Индии, а также с представителями Общества казахстанско-вьетнамской дружбы.
Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев приветствовал и высоко оценил визит в Казахстан вице-президента Вьетнама Во Тхи Ань Суан, особенно в обстановке, когда две страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Он также выразил уверенность в том, что этот визит будет значительно способствовать дальнейшему укреплению традиционных дружественных отношений между двумя странами.
В свою очередь, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан подтвердила, что Вьетнам всегда придает важное значение традиционным дружественным отношениям с Казахстаном, выразив удовлетворение активным развитием политических связей между двумя странами за счет поддержания регулярного обмена делегациями различного уровня, в том числе на высоком, как по государственному, так и по парламентскому каналу. Пользуясь случаем, замглавы вьетнамского государства передала от председателя Национального собрания СРВ Выонг Динь Хюэ председателю Сената Парламента Казахстана Маулену Ашибаеву приглашение посетить Вьетнам с визитом.
Стороны приветствовали тесное и эффективное взаимодействие между парламентами двух стран за прошедшее время, в рамках которого происходили постоянные контакты между высокопоставленными руководителями законодательных органов обеих стран, а также были созданы Группы парламентариев дружбы при парламентах Вьетнама и Казахстана; договорились активизировать обмен делегациями и опытом в законотворческой деятельности, координировать действия по мониторингу и содействию эффективному выполнению двусторонних соглашений и договоренностей.
В целях дальнейшего наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан предложила обеим сторонам совместно развивать свои преимущества и потенциал в качестве ворот в АСЕАН и Центральную Азию, а также более эффективно использовать возможности, вытекающие из Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и запущенного 12 октября прямого авиамаршрута между Вьетнамом и Казахстаном.
Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес; договорились о том, что все возникающие споры и конфликты должны разрешаться мирным путем в соответствии с международным правом.