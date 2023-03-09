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Вице-президент Вьетнама вручила Орден Труда 1-ой степени Тропцентру

7 марта в Ханое прошла торжественная церемония вручения Ордена Труда 1-ой степени, приуроченная к 35-летию со дня образования Российско-Вьетнамского тропического центра. К знамени Тропцентра награду торжественно прикрепила Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан. Об этом сообщили в Торговом представительстве России во Вьетнаме.

Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан вручает Орден Труда 1-ой степени Вьетнамо-российскому тропцентру. Фото: ВИА


В своей речи на церемонии Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан высоко оценила усилия, выдающиеся достижения и результаты, полученные Центром за последние 35 лет и выразила благодарность государству, народу, министерствам и ведомствам двух стран за активное сотрудничество.

Вице-президент отметила, что к 2030 г. Тропцентр сможет превратиться в престижную научно-технологическую базу, по ряду направлений выходящую на региональный и мировой уровень, способную реализовывать ключевые научные программы государства, при этом продолжая оставаться точкой доверия в отношениях традиционной дружбы и сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

На церемонии также присутствовали заместитель Министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Ву Хай Шан, заместитель Министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко, Торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов, а также представители межправительственного Координационного комитета по Российско-Вьетнамскому тропическому центру, руководители министерств, центральных и функциональных ведомств России и Вьетнама.

Тропический центр был основан 7 марта 1987 года в соответствии с соглашением между правительствами бывшего СССР и СРВ как многоотраслевое научное учреждение Академии наук СССР и Госкомитета (ныне министерства) СРВ по науке, технологии и окружающей среде, а ровно через год - 7 марта 1988 года - Центр официально начал свою работу во Вьетнаме.

Начиная с момента своего образования, эта структура проводит уникальные теоретические и прикладные исследования, которые носят стратегический характер для России и Вьетнама по таким направлениям, как экология, биология, медицина, материаловедение и ряд других. Тропцентром осуществляется научно-техническое сопровождение поставляемых во Вьетнам изделий специального назначения, решаются сложные проблемы их эксплуатации в условиях тропического климата, создаются новые диагностические препараты, проводится апробация лечения инфекционных заболеваний и работа по продлению профессионального долголетия военнослужащих./.

 


ИЖВ

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