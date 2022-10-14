Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан провела ряд важных встреч в рамках 6-го Саммита СВМДА

Вице-президент Во Тхи Ань Суан. Фото: ВИА

В своем выступлении Во Тхи Ань Суан поделилась с опасениями и оценками стран-членов СВМДА и выдвинула три основные и важные группы предложений: во-первых, СВМДА необходимо продвигать дух сотрудничества, действия и ответственности для создания мирного и стабильного условия для развития на основе соблюдения Устава Организации Объединенных Наций и международного права, особенно принципа уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности государств, решения споров мирными средствами, без/или угрозы применения силы; во-вторых, СВМДА необходимо активно участвовать в формировании и управлении сильными трансформационными тенденциями Азии, обеспечивая быстрое, устойчивое и инклюзивное восстановление и развитие после пандемии; в-третьих, СВМДА необходимо способствовать взаимодополняемости и переплетению между региональным и межрегиональным механизмами сотрудничества, чтобы сформировать открытую, многоцентровую, многоуровневую многостороннюю сеть. Вице-президент подчеркнула усилия АСЕАН по поддержанию мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии, обеспечению свободы судоходства и полетов, урегулированию споров мирными средствами и соблюдению верховенства права, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

По этому поводу вице-президент подтвердила, что реализуя внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации отношений, будучи надежным и ответственным членом международного сообщества, Вьетнам готов участвовать во всех усилиях по диалогу, координации действий и укреплению доверия в рамках СВМДА во имя мира и сотрудничества и развития.

В беседе с президентом России Владимиром Путиным вице-президент подтвердила, что Вьетнам придает большое значение всестороннему стратегическому партнерству с Российской Федерацией и желает, чтобы две страны укрепляли эффективное сотрудничество, продолжали тесно сотрудничать для устранения препятствий и трудностей в двустороннем экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве в духе доверия и существа. Владимир Путин с уважением передал приветствие высшему руководству Вьетнама, подтвердив, что Россия всегда рассматривает Вьетнам в качестве важного и ведущего партнера во внешней политике, и согласился с необходимостью укрепления сотрудничества двух стран для вывода двусторонних отношений на новый, более углубленный, практичный и эффективный уровень.

Во Тхи Ань Суан также имела беседу с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, который высоко оценил достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии, поблагодарив вьетнамских руководителей предстоящему 20-му Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая, подчеркнув глубокую важность всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества Вьетнама и Китая, они договорились координировать и осуществлять обмен делегациями на высоком и на всех уровнях в ближайшем будущем. Вице-президент Во Тхи Ань Суан подтвердила, что Вьетнам последовательно считает укрепление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества с Китаем главным приоритетом в общей внешней политике. Она пожелала, чтобы отношения между двумя Партиями, странами постоянно развивались, что выражает более высокое политическое доверие, более практическое сотрудничество и более прочную основу дружбы.

В общении с королем Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, оба лидеры выразили свои впечатления о последних достижениях Вьетнама в социально-экономическом развитии, высказали о пожелании посетить Вьетнам, отметили, что между двумя странами и Вьетнамом есть большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества, особенно в сфере экономики, инвестиций и торговли. Во Тхи Ань Суан поблагодарила короля Катара и премьер-министра Пакистана за такое положительное мнение о Вьетнаме, подтвердив, что Вьетнам придает большое значение отношениям и желает продолжать укреплять предметную деятельность по сотрудничеству в связи с празднованием установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Пакистаном (1973-2023 гг.) и 30-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Катаром (1993-2023гг.).



