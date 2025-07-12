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Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан приняла вьетнамско-американскую астронавтку Аманду Нгуен
Подтвердив последовательную политику Вьетнама по продвижению гендерного равенства и созданию безопасной и справедливой среды для женщин, вице-президент подчеркнула, что Вьетнам всегда придаёт большое значение защите законных прав и интересов женщин, включая те, что отражены в содержании указанной Резолюции.
Вице-президент выразила радость по поводу роста и успехов вьетнамской общины в США, которая играет всё более важную роль в политической и общественной жизни страны проживания и при этом сохраняет крепкие связи с Родиной. Во Тхи Ань Суан также предложила Амандe Нгуен и впредь активно содействовать развитию гуманитарных связей между Вьетнамом и США, особенно в контексте проведения значимых мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Делясь своими чувствами от наблюдения за Землёй из космоса, Аманда Нгуен выразила глубокое осознание любви и ответственности за сохранение общего дома человечества, особенно подчеркнув свою любовь к Вьетнаму.
Говоря о своих усилиях в борьбе с насилием в отношении женщин, Аманда Нгуен поблагодарила Вьетнам за поддержку Резолюции о правах жертв сексуального насилия, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2022 году, и выразила надежду на дальнейшую поддержку Вьетнама в этой сфере.
Аманда Нгуен также заявила о своей готовности вносить вклад в продвижение научно-технического сотрудничества между Вьетнамом и США, особенно в подготовке кадров в этой области.
Во встрече принял участие посол США во Вьетнаме Марк Наппер, который проинформировал вице-президента о положительных сдвигах в развитии вьетнамско-американских отношений в последнее время, подтвердив, что США разделяют цели социально-экономического развития Вьетнама и готовы и впредь сопровождать Вьетнам в их реализации.
По случаю встречи вице-президент Во Тхи Ань Суан стала свидетельницей того, как Аманда Нгуен передала обратно семена лотоса, полученные ранее от Центра космических исследований Вьетнама (VNSC), которые она взяла с собой в космос в качестве символа любви и страсти к научным исследованиям и открытиям.