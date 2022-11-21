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Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан выступает на 18-м саммите МОФ
Саммит, проходящий в контексте 50-летия создания сообщества Франкофонии, в течение двух дней (19 и 20 ноября) предоставит делегатам возможность «оглянуться назад» на шаги развития сообщества за последние 50 лет, вновь подтвердив непреходящую жизненную силу, дух солидарности, единство в многообразии и особую связь между странами, которые соединяет французский язык.
Лидеры также сосредоточились на обсуждении экономической и политической ситуации в мире и на пространстве франкоязычного сообщества; предложили направления стратегического сотрудничества в ближайшее время, чтобы ответить на глобальные вызовы, повысить роль франкоязычного сообщества и продвигать ценности мира, сотрудничества, развития и разнообразия языков, культур.
Во второй половине дня 19 ноября на саммите вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан выступила с важной речью, в которой подчеркнула необходимость продолжения реформ франкоязычного сообщества, определить долгосрочные цели для постоянного продвижения своей роли; в то же время подняла три основных предложения по будущему направлению деятельности сообщества. Во-первых, они касаются продолжения продвижения французского языка как основы сообщества; оказания помощи странам-членам в распространении французского языка, обеспечения обучения французскому языку для миротворцев ООН. Во-вторых, важно содействовать экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству, созданию условий для того, чтобы французский язык стал деловым языком; развертывать франкоязычное пространство цифровой экономики; поддержку доступа к глобальным финансам. В-третьих, продолжать усилия по содействию миру, стабильности и развитию во всем мире, решительно выступая за поддержание мира, стабильности и безопасности на море в Восточном море; призывая стороны к разрешению споров мирными средствами и по нормам международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций и Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.
Вице-президент Вьетнама подтвердила, что Вьетнам активно участвует и вносит ответственный вклад в создание единого и сильного франкоязычного сообщества, обладающего важным голосом на международной арене, на благо людей, ради для мира во всем мире, стабильности и устойчивого развития.
По случаю участия в саммита вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан провела встречи с лидерами стран: президентом Сенегала Маки Саллом, президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, заместителем президента Болгарии Илианой Иотовой... с целью содействия двустороннему и многостороннему дипломатическому, политическому, экономическому и торговому сотрудничеству.