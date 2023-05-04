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НОВОСТИ

Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан встретилась с президентом ОАЭ

3 мая в рамках рабочего визита в ОАЭ, сразу после официальной церемонии встречи под председательством президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан встретилась с президентом ОАЭ.
  Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан на встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Фото: МИД Вьетнама  
3 мая в рамках рабочего визита в ОАЭ, сразу после официальной церемонии встречи под председательством президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан встретилась с президентом ОАЭ.

Вице-президент Вьетнама подтвердила, что Вьетнам придает большое значение отношениям дружбы и многогранного сотрудничества с ОАЭ, ведущим экономическим, торговым и инвестиционным партнером Вьетнама на Ближнем Востоке, и желает в дальнейшем укреплять эти отношения.

Стороны обсудили многие вопросы и согласовали направления и меры для развития сотрудничества во многих областях в ближайшее время, чтобы поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень. Стороны подчеркнули, что приоритет следует отдавать содействию обмену делегациями на всех уровнях, особенно делегациями высокого уровня, активно координировать действия и поддерживать друг друга на международных и региональных форумах и в организациях, а также расширять масштаб организации мероприятий по обменам контактов между людьмии, культурных и художественных мероприятий, особенно по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и ОАЭ.

Основываясь на сильных сторонах и потребностях двух стран, стороны также договорились укреплять сотрудничество в других потенциальных областях, таких как содействие привлечению инвестиций, расширение сотрудничества в областях нефти и газа, возобновляемых источников энергии, логистики, сельского хозяйства, халяльной продукции...

ВИА/ИЖВ

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