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Вице-президент встретилась с женщинами-послами и руководителями международных организаций
Выступая на встрече, вице-президент Вьетнама передала приветствия послам и представителям. Она отметила, что в разные периоды национального строительства и обороны Вьетнама женщины играли важнейшую роль, проявляя при этом огромную самоотверженность.
Она отметила усилия партии и государства по разработке и осуществлению политики, направленной на сокращение гендерного разрыва и создание благоприятных условий и возможностей для продвижения гендерного равенства во всех аспектах общественной жизни.
По ее словам, вьетнамские женщины, которых насчитывается более 50 миллионов и которые составляют более 50% населения страны, продолжают играть важную роль в процессе национального обновления и международной интеграции.
От имени руководителей Государства вице-президент Вьетнама направила женщинам-послам и руководителям международных организаций во Вьетнаме наилучшие поздравления с Международным женским днем – 8 марта.
Встреча состоялась в провинции Бакнинь – местность культурного наследия, исторических памятников, народного пения «Куанхо» и богатых традиционных фестивалей.
Выступая на встрече, вице-президент Вьетнама передала приветствия послам и представителям. Она отметила, что в разные периоды национального строительства и обороны Вьетнама женщины играли важнейшую роль, проявляя при этом огромную самоотверженность.
Она отметила усилия партии и государства по разработке и осуществлению политики, направленной на сокращение гендерного разрыва и создание благоприятных условий и возможностей для продвижения гендерного равенства во всех аспектах общественной жизни.
По ее словам, вьетнамские женщины, которых насчитывается более 50 миллионов и которые составляют более 50% населения страны, продолжают играть важную роль в процессе национального обновления и международной интеграции.
От имени руководителей Государства вице-президент Вьетнама направила женщинам-послам и руководителям международных организаций во Вьетнаме наилучшие поздравления с Международным женским днем – 8 марта.