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Вице-президент Во Тхи Ань Суан провела встречу с наследным принцем и принцессой Японии
На встрече подтвердив, что отношения между двумя странами никогда не были такими хорошими, как сейчас, вице-президент выразила уверенность, что визит наследного принца и принцессы станет важной вехой, способствующей укреплению взаимопонимания и дружеских чувств между народами, тем самым способствуя дальнейшему развитию вьетнамско-японского обширного стратегического партнерства.
Вице-президент Во Тхи Ань Суан подчеркнула, что Вьетнам и Япония близки по культуре, обычаям и имеют много общих ценностей и забот. Она поблагодарила за поддержку и помощь со стороны королевской семьи, правительства и народа Японии для Вьетнама в деле национального строительства и социально-экономического развития, а также заботу об общине 500 тысяч вьетнамцев в Японии, подтверждая стремление к дальнейшему развитию дружественного сотрудничества в соответствии с чаяния и интересы двух народов.
Вице-президент выразила надежду, что Япония продолжит поддерживать социально-экономическое развитие Вьетнама, продвигать сотрудничество во всех областях и расширяться в новых областях, таких как цифровая трансформация, экологический рост, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности...
Наследный принц Акисино выразил удовольствие вновь посетить Вьетнам спустя более чем 20 лет, поблагодарил вьетнамских лидеров и народ за уважительный и теплый прием, подчеркнув, что Вьетнам является близким, надежным партнером Японии, исторические общения и взаимопонимание между двумя народами является важной основой для дальнейшего развития и вывода отношений на новый уровень.
Наследный принц рад выдающемуся развитию и достижениям, которых Вьетнам добился в деле строительства и развития страны за последнее время, и высоко ценит вклад вьетнамской общины в социально-экономическое развитие Японии. Наследный принц надеется, чтобы больше японцев изучало вьетнамский язык, и подтвердил, что он продолжит прилагать усилия для дружественного сотрудничества между двумя странами в ближайшее время.
А принцесса Кико желает развивать сотрудничество и делиться опытом с Вьетнамом в области профилактики и борьбы с туберкулезом, женских обменов и заинтересована в сотрудничестве в области образования и здравоохранения.
Вице-президент Во Тхи Ань Суан пожелала наследному принцу и принцессе успешного визита и почтительно попросила передать привет и пожелания здоровья королю Нарухито и королеве, Его Величеству императору Акихито и королеве-матери, а также членам японской императорской семьи.
После встречи вице-президент Во Тхи Ань Суан вместе с наследным принцем и принцессой посетили дом Дяди Хо на сваях.
Вице-президент Во Тхи Ань Суан также возглавила торжественный прием в честь наследного принца Акисино, принцессы и японской королевской делегации.