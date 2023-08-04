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Вице-президент Во Тхи Ань Суан приняла президента Kyodo News – Cовершены переговоры между ВИА и Kyodo News

3 августа в Президентском дворце вице-президент Во Тхи Ань Суан приняла президента японского информационного агентства Kyodo News Тору Мизутани и делегацию, находящихся с рабочим визитом во Вьетнаме. На встрече также присутствовал генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг.
  Вице-президент Во Тхи Ань Суан с делегатами. Фото: Ан Данг/ВИА  
На встрече, вице-президент Во Тхи Ань Суан высоко оценила визит президента Kyodo News во Вьетнам в то время, когда две страны проводят много значимых мероприятий, посвященных празднованию 50-летия установления дипломатических отношений.

Вице-президент сообщила, что мероприятия в рамках этого визита, в том числе подписание соглашения о профессиональном сотрудничестве между ВИА и Kyodo News, фотовыставка «50 лет дипломатическим отношениям между Вьетнамом и Японией: навстречу будущему, выход в мировой уровень» способствуют реализации направления и общего понимания лидеров двух стран по реализации конкретных мер по развитию глубокого стратегического партнерства.

Вице-президент Во Тхи Ань Суан полагала, что на основе хороших отношений сотрудничества между Вьетнамом и Японией два информационных агентства будут продвигать достигнутые результаты, улучшать профессиональные обмены, делиться оперативным опытом, широко распространять информацию в цифровой среде, способствуя углублению вьетнамско-японского обширного стратегического партнерства для мира и процветания в Азии в новый период.

Высоко оценивая многолетнюю информационную и пропагандистскую деятельность ВИА и Kyodo News, вице-президент Во Тхи Ан Суан предложила двум инфорагентствам продолжать обновлять контент и эффективно сотрудничать в условиях информационной технологии; предложила Kyodo News продолжать увеличивать распространение информации, чтобы японцы, а также их международные друзья лучше понимали страну и народ Вьетнама.

Президент Kyodo News сказал, что в последнее время он тесно сотрудничал с ВИА в области продвижения коммуникационной деятельности, способствуя укреплению традиционных отношений между двумя странами. Представитель Kyodo News только что провел переговоры и подписал соглашение о сотрудничестве с ВИА по цифровому и профессиональному контенту, чтобы обеспечить эффективное информационное сотрудничество.

* Раннее в тот же день в здании Национального информационного центра делегация ВИА во главе с генеральным директором Ву Вьет Чанг провела переговоры с делегацией Kyodo News во главе с президентом Тору Мизутани.

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг приветствовала делегацию Kyodo News с визитом во Вьетнаме, совместную с ВИА организацию фотовыставки «Вьетнам - Япония: навстречу будущему, выход в мировой уровень». Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг подтвердила: Это значимое и практическое мероприятие, посвященное празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией, надеясь, что фотографии на выставке вдохновят зрителей и будут способствовать выводу вьетнамско-японского обширного стратегического партнерства на новую высоту.

Президент Kyodo News Тору Мизутани заявил, что на всех этапах развития ВИА и Kyodo всегда оказывали друг другу эффективную поддержку и помощь как в двустороннем сотрудничестве, так и на многосторонних форумах. Обе компании выполняют свою коммуникационную миссию, предоставляя официальный, оперативный и современный источник информации для публики двух стран, распространяя информацию на весь мир.

На переговорах стороны обсудили итоги двустороннего сотрудничества и предложили содержание сотрудничества на новый период. 

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг и президент Kyodo News Тору Мизутани подписали соглашение о профессиональном сотрудничестве. Соответственно, ВИА предоставляет Kyodo на бесплатном порядке новости на вьетнамском и английском языках, подписи к фото на английском языке; а Kyodo News - ВИА новости на японском и английском языках, подписи к фото на английском языке для использования каждой стороной в целях внешней пропаганды. Стороны продолжают поддерживать журналистов-резидентов и представительства в Ханое - Токио.

Стороны ежегодно обмениваются визитами руководителей агентств для обмена мерами по укреплению сотрудничества в области коммуникации, обмена профессиональным опытом и обсуждения мер по повышению их роли ключевых информационных агентств в предоставлении информации системе СМИ. Обе стороны договорились поддерживать друг друга на многосторонних форумах, таких как Организация Азиатско-Тихоокеанского информационного агентства (OANA), членами которой являются обе стороны...

ВИА/ИЖВ

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