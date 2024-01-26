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Вице-президент Во Тхи Ань Суан посетила семьи льготной категории в Лонгане и вручила им подарки

26 января вице-президент Во Тхи Ань Суан и рабочая группа посетили и вручили подарки семьям льготной категории, малоимущим, детям, находящимся в особо трудных жизненных обстоятельствах, в районе Бенлык провинции Лонган.
  Вице-президент Во Тхи Ань Суан вручает подарки семьям льготной категории, малоимущим, детям, находящимся в особо трудных жизненных обстоятельствах в провинции Лонган. Фото: ВИA  
26 января вице-президент Во Тхи Ань Суан и рабочая группа посетили и вручили подарки семьям льготной категории, малоимущим, детям, находящимся в особо трудных жизненных обстоятельствах, в районе Бенлык провинции Лонган. На мероприятии также присутствовали руководители провинции Лонган, подразделений и населенных пунктов провинции.

Выступая на встрече, вице-президент Во Тхи Ань Суан высоко оценила динамизм, инициативу, совместные усилия партийного комитета, правительства и народа провинции Лонган за весь период: от борьбы за защиту Родины до строительства и развития страны. В социально-экономическом развитии Лонган добился многих выдающихся достижений, его экономический масштаб находится на вершине региона дельты реки Меконг. Средний доход на душу населения превысил 94 миллионов донгов, что является высоким показателем по сравнению со всей страной. Уровень бедности составляет всего 0,75%. Индекс PCI находится в верхней группе по стране.

Вице-президент Во Тхи Ань Суан признала и высоко оценила достижения социально-экономического развития провинции Лонган и предложила провинции продолжать продвигать достигнутые результаты, уделяя особое внимание быстрому и устойчивому социально-экономическому развитию. В частности, необходимо в ближайшее время конкретизировать планирование провинции на период 2021-2030 годов, мобилизовать ресурсы для реализации цели, согласно которому к 2030 году Лонган станет хорошо развитой провинцией южного ключевого экономического региона. Провинция заинтересована в инвестировании в необходимую инфраструктуру для урбанизации и улучшения качества жизни людей в отдаленных районах, улучшения качества человеческих ресурсов.

От имени руководителей партии и государства вице-президент Во Тхи Ань Суан поздравила партийный комитет, правительство и народ провинции Лонган с Новым годом, пожелала им благополучия и новых побед. Кроме того, вице-президент вручила семьям льготной категории, членам профсоюзов, работникам, малоимущим людям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в провинции, 600 новогодних подарков, каждый на сумму 1 миллион донгов, а также предметы первой необходимости, подарила Детскому фонду провинции Лонган 10 домов на сумму 500 миллионов донгов и 200 миллионов донгов.

В тот же день вице-президент Во Тхи Ань Суан приняла участие в благотворительной программе «Тэт с добрыми делами» и перерезала ленточку, чтобы открыть акцию «Новогодние киоски с бесплатными новогодними товарами» для малоимущих, организованную Красным Крестом Вьетнама в коммуне Антхань районе Бенлык.

ВИА/ИЖВ

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