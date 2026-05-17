НОВОСТИ
Вице-президент Во Тхи Ань Суан посетила пограничников провинции Анзянг
Вице-президент Вьетнама призвала кадровых работников и военнослужащих в предстоящее время продолжать внимательно следить за ситуацией пограничной безопасности, повышать качество консультативной работы для партийных комитетов и местных властей, усиливать прогнозирование для своевременного и эффективного реагирования на возникающие вопросы, не допуская пассивности и неожиданности в любых ситуациях.
Наряду с этим Пограничное командование контрольно-пропускного пункта порта Зыонгдонг должно и дальше укреплять дисциплину и порядок, повышать профессиональную квалификацию, воспитывать революционную этику, отвечая требованиям задач в новой обстановке. Кроме того, необходимо продолжать формировать все более регулярные, элитные и современные силы Пограничных войск, успешно выполняя все поставленные задачи и внося вклад в надежную защиту священного суверенитета на сухопутных границах, на море и островах Отечества.
По этому случаю Вице-президент Во Тхи Ань Суан вручила подарки кадровым работникам и военнослужащим Пограничного командования контрольно-пропускного пункта порта Зыонгдонг.