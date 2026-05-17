НОВОСТИ

Вице-президент Во Тхи Ань Суан посетила пограничников провинции Анзянг

Во второй половине дня 16 мая в рамках рабочей поездки в специальную зону Фукуок провинции Анзянг секретарь ЦК КПВ, Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан и рабочая делегация посетила кадровых работников и военнослужащих Пограничного командования контрольно-пропускного пункта порта Зыонгдонг (Пограничные войска провинции Анзянг).
  Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан подарила Командованию пограничной службы морского пограничного пункта Зыонгдонг фотографию Президента Хо Ши Мина.  
На рабочей встрече Вице-президент Во Тхи Ань Суан высоко оценила результаты, достигнутые кадровыми работниками и военнослужащими подразделения Зыонгдонг за прошедшее время, и подтвердила, что Пограничные войска успешно выполняют роль «стального щита» на передовой линии Отечества, внося вклад в поддержание территориального суверенитета и безопасности границ, а также в создание стабильной среды для местного социально-экономического развития.

Вице-президент Вьетнама призвала кадровых работников и военнослужащих в предстоящее время продолжать внимательно следить за ситуацией пограничной безопасности, повышать качество консультативной работы для партийных комитетов и местных властей, усиливать прогнозирование для своевременного и эффективного реагирования на возникающие вопросы, не допуская пассивности и неожиданности в любых ситуациях.

Наряду с этим Пограничное командование контрольно-пропускного пункта порта Зыонгдонг должно и дальше укреплять дисциплину и порядок, повышать профессиональную квалификацию, воспитывать революционную этику, отвечая требованиям задач в новой обстановке. Кроме того, необходимо продолжать формировать все более регулярные, элитные и современные силы Пограничных войск, успешно выполняя все поставленные задачи и внося вклад в надежную защиту священного суверенитета на сухопутных границах, на море и островах Отечества.

По этому случаю Вице-президент Во Тхи Ань Суан вручила подарки кадровым работникам и военнослужащим Пограничного командования контрольно-пропускного пункта порта Зыонгдонг.

Нянзан/ВИА

Хошимин стремится стать ведущим международным финансовым центром в ЮВА в течение следующих пяти лет

В ближайшие пять лет город Хошимин планирует создать около 50 инновационных центров, обеспечить от 100 000 до 200 000 высококвалифицированных рабочих мест в финансовом и технологическом секторах.
