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Вице-президент Во Тхи Ань Суан нанесла рабочий визит в провинцию Каобанг
На встрече с официальными лицами уезда Хакуанг вице-президент попросила уезд определить его потенциал и преимущества, особенно в области пограничных переходов и туризма, а также трудности с целью разработки подходящих политик и решений развития.
Вице-президент Суань сказала, что Хакуанг должен уделять больше внимания инвестициям в транспортную инфраструктуру и применению научно-технологических достижений, чтобы создать импульс для социально-экономического развития, а также изменить мышление всей политической системы и местных жителей для развития производства.
Она также попросила уезд активизировать административную реформу и стремиться к эффективной реализации трех национальных целевых программ по строительству сельских районов нового типа, социально-экономическому развитию районов проживания этнических меньшинств и устойчивому сокращению бедности.
По этому случаю вице-президент подарила бедным семьям уезда 20 домов общей стоимостью 1 миллиард долларов США (42,424 долларов США) и 200 подарочных наборов для малообеспеченных учеников.