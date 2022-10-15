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Вице-президент Во Тхи Ань Суан имела встречу с Премьер-министром Казахстана
Вице-президент Во Тхи Ань Суан поздравила Казахстан с успешным проведением 6-го Саммита СВМДА, тем самым укрепив позиции и престиж Казахстана. Она подтвердила, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе с Казахстаном, и сказала, что этот визит является возможностью сделать двустороннее сотрудничество более практичным и эффективным.
Стороны выразили удовлетворение положительным прогрессом в экономическом и торговом сотрудничестве между двумя странами за последнее время, особенно после вступления в силу в 2016 году Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и договорились о дальнейшем продвижении роли Вьетнамско-Казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Лидеры двух стран выразили уверенность, что открытие прямого авиасообщения между двумя странами будет способствовать развитию сотрудничества в наиболее перспективных областях, таких как логистика, туризм, образование и др. Помимо этого, премьер-министр Алихан Смаилов также предложил соединить железную и морскую дороги между двумя странами, чтобы Казахстан мог стать транзитной станцией для вьетнамских товаров в Европу.
По этому случаю вице-президент Во Тхи Ань Суан передала приветствия и приглашение премьер-министра Фам Минь Тьиня премьер-министру Казахстана посетить Вьетнам в подходящее время.
Во второй половине дня 14 октября 2022 года вице-президент Во Тхи Ань Суан и вьетнамская делегация покинули Казахстан, успешно завершив деловую поездку для участия в 6-м Саммите СВМДА и двухсторонние мероприятия в Казахстане.