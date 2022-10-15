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Вице-президент Во Тхи Ань Суан имела встречу с Премьер-министром Казахстана

14 октября, вице-президент Во Тхи Ань Суан провела встречу с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.
  Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов приветствует вице-президента Во Тхи Ань Суана. Фото: Лам Кхань/ВИА  
Премьер-министр Алихан Смаилов тепло приветствовал визит вице-президента, который проходит во время отмечания 30-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Казахстаном, подтвердив, что Казахстан желает развивать сотрудничество и укреплять связи с Вьетнамом во всех областях, укреплять взаимное доверие и уважение между двумя народами. А. Смаилов также поблагодарил вьетнамскую делегацию за участие и активный вклад в 6-м саммите Форума по координации действий и мерам доверия в Азии (СВМДА), что важно для успеха конференции.

Вице-президент Во Тхи Ань Суан поздравила Казахстан с успешным проведением 6-го Саммита СВМДА, тем самым укрепив позиции и престиж Казахстана. Она подтвердила, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе с Казахстаном, и сказала, что этот визит является возможностью сделать двустороннее сотрудничество более практичным и эффективным.

Стороны выразили удовлетворение положительным прогрессом в экономическом и торговом сотрудничестве между двумя странами за последнее время, особенно после вступления в силу в 2016 году Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и договорились о дальнейшем продвижении роли Вьетнамско-Казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Лидеры двух стран выразили уверенность, что открытие прямого авиасообщения между двумя странами будет способствовать развитию сотрудничества в наиболее перспективных областях, таких как логистика, туризм, образование и др. Помимо этого, премьер-министр Алихан Смаилов также предложил соединить железную и морскую дороги между двумя странами, чтобы Казахстан мог стать транзитной станцией для вьетнамских товаров в Европу.

По этому случаю вице-президент Во Тхи Ань Суан передала приветствия и приглашение премьер-министра Фам Минь Тьиня премьер-министру Казахстана посетить Вьетнам в подходящее время.

Во второй половине дня 14 октября 2022 года вице-президент Во Тхи Ань Суан и вьетнамская делегация покинули Казахстан, успешно завершив деловую поездку для участия в 6-м Саммите СВМДА и двухсторонние мероприятия в Казахстане.

ВИА

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