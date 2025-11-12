НОВОСТИ
Виньлонг усиливает работу по обеспечению соблюдения рыбаками правил против ННН-промысла
Проведены комплексные проверки регистрационных документов всех местных рыболовных судов, лицензий и состояния систем VMS. За судами, работающими за пределами провинции или не оснащёнными средствами мониторинга, ведётся строгий контроль, а нарушители привлекаются к ответственности в соответствии с законом.
Также были расширены информационно-пропагандистские кампании, направленные на поощрение рыбаков к соблюдению установленных правил и предотвращению незаконного выхода судов в иностранные воды. Пограничные войска и силы рыбоохраны усилили патрулирование и проверки судов, выходящих из портов и заходящих в них.
В рыболовном порту Диньан, который назначен пунктом проверки морепродуктов, предназначенных для экспорта, администрация порта и подразделения пограничной охраны регулярно проводят встречи с владельцами и капитанами судов, разъясняя им правила, касающиеся ННН-промысла.
Капитан Ле Чунг Киен, командир судна № 95812-TS, сообщил, что все рыболовные суда, швартующиеся в порту Диньан, получают от властей инструктаж и напоминания о необходимости корректного ведения записей об операциях, включая данные о прибытии, отходе и выгрузке улова.
По данным провинциального Департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в Виньлонге в настоящее время зарегистрировано 4628 рыболовных судов, из которых 4450 имеют лицензии на промысел, что составляет 96,2 %. С начала года ни одно местное судно не нарушило границы иностранных вод и не было задержано зарубежными властями.