Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Виньлонг усиливает работу по обеспечению соблюдения рыбаками правил против ННН-промысла

Южная провинция Виньлонг активизировала усилия по повышению осведомлённости рыбаков и обеспечению строгого соблюдения правил, касающихся незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла, в рамках общенационального месяца действий по устойчивому развитию рыболовства.
  В настоящее время в провинции Виньлонг зарегистрировано 4 628 рыболовных судов, из которых 4 450 имеют лицензии на промысел, что составляет 96,2 %. Иллюстративное фото: ВИА  
Департамент сельского хозяйства и охраны окружающей среды провинции поручил соответствующим ведомствам и прибрежным районам усилить координацию мер по борьбе с ННН-промыслом, тогда как общинная полиция ужесточила контроль над так называемыми «судами трёх нет» - без регистрации, без лицензии и без системы мониторинга судна (VMS).

Проведены комплексные проверки регистрационных документов всех местных рыболовных судов, лицензий и состояния систем VMS. За судами, работающими за пределами провинции или не оснащёнными средствами мониторинга, ведётся строгий контроль, а нарушители привлекаются к ответственности в соответствии с законом.

Также были расширены информационно-пропагандистские кампании, направленные на поощрение рыбаков к соблюдению установленных правил и предотвращению незаконного выхода судов в иностранные воды. Пограничные войска и силы рыбоохраны усилили патрулирование и проверки судов, выходящих из портов и заходящих в них.

В рыболовном порту Диньан, который назначен пунктом проверки морепродуктов, предназначенных для экспорта, администрация порта и подразделения пограничной охраны регулярно проводят встречи с владельцами и капитанами судов, разъясняя им правила, касающиеся ННН-промысла.

Капитан Ле Чунг Киен, командир судна № 95812-TS, сообщил, что все рыболовные суда, швартующиеся в порту Диньан, получают от властей инструктаж и напоминания о необходимости корректного ведения записей об операциях, включая данные о прибытии, отходе и выгрузке улова.

По данным провинциального Департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в Виньлонге в настоящее время зарегистрировано 4628 рыболовных судов, из которых 4450 имеют лицензии на промысел, что составляет 96,2 %. С начала года ни одно местное судно не нарушило границы иностранных вод и не было задержано зарубежными властями.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с королём Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с королём Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном

Днём 12 ноября в здании Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с королём Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном, который совершает официальный визит во Вьетнам с 12 по 13 ноября 2025 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top