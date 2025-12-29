Виньлонг открывает миллиардный потенциал для экспорта кокосов

На фоне стремительного роста спроса на продукты растительного происхождения во всём мире в дельте Меконга формируется мощный кокосовый кластер. Опираясь на обширные кокосовые плантации провинции Виньлонг и курс на глубокую переработку, вьетнамская кокосовая отрасль нацеливается на освоение нового рынка с потенциалом в миллиарды долларов.

В 2025 году объём экспорта кокосовой продукции провинции, как ожидается, превысит 500 млн долларов США, что подчёркивает её статус ведущей «кокосовой столицы» страны.

Обладая почти 120 тыс. га кокосовых плантаций, около 65% общенациональных площадей выращивания кокосов, расширенная провинция Виньлонг (в состав которой теперь также входят бывшие провинции Чавинь и Бенче) располагает сырьевой базой, не имеющей аналогов у большинства мировых регионов - производителей кокоса.

Хотя на Вьетнам приходится лишь около 2% мировых площадей выращивания кокосов, уровень добавленной стоимости здесь почти в три раза превышает среднемировой показатель благодаря диверсификации продукции и глубокой переработке. Это преимущество особенно наглядно проявляется в провинции Виньлонг.

По словам Чау Хыу Чи, директора Центра сельскохозяйственного консультирования при Департаменте сельского хозяйства и окружающей среды провинции, кокосы, выращиваемые между реками Тьен и Хау, впитывают богатые питательными веществами аллювиальные отложения, благодаря чему плоды отличаются большим содержанием сладкой кокосовой воды и плотной мякотью - качествами, которые высоко ценятся международными покупателями.

Однако сохраняются и структурные проблемы. В среднем большинство фермеров обрабатывают лишь около 0,4 га, что приводит к дроблению производства и ограничивает возможности инвестиций в улучшенные сорта и современные агротехнологии.

Хотя в провинции действует 183 предприятия по переработке кокосов, связи между государством, научным сообществом, бизнесом и фермерами остаются относительно слабыми, из-за чего цепочка создания стоимости уязвима к колебаниям рынка.

Органическое производство, ключевое для таких рынков, как США, Европейский союз и Северо-Восточная Азия, также сталкивается с узкими местами из-за непоследовательности национальных рамок в области сертификации, прослеживаемости и борьбы с вредителями.



Несмотря на эти ограничения, долгосрочный экспортный потенциал провинции Виньлонг остаётся исключительно высоким. По словам Чау Хыу Чи, Вьетнам уже освоил около 90% технологий переработки кокоса, что позволяет превращать практически каждую часть кокосовой пальмы в продукцию с высокой добавленной стоимостью.