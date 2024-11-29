Визит Чан Тхань Мана в Сингапур направлен на укрепление двусторонних отношений

В интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству в преддверии поездки высшего законодателя Вьетнама, Сеа Киан Пэн подтвердил, что Сингапур и Вьетнам поддерживают прекрасные двусторонние отношения, основанные на политическом доверии, прочных торговых и инвестиционных связях, а также тесных связях между людьми.

Обе страны разделяют схожие стратегические взгляды и поддерживают постоянное взаимодействие на высоком уровне между лидерами. По случаю 50-летия двусторонних дипломатических отношений в прошлом году Сингапур посетил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, а в августе Вьетнам посетил премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, сказал он.

Чтобы развить импульс обменов на высоком уровне, Сеа Киан Пэн сказал, что он рад приветствовать председателя НС с официальным визитом в Сингапур с 1 по 3 декабря, отметив, что этот визит следует за его встречей с Чан Тхань Маном в кулуарах 45-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA-45), состоявшейся в Лаосе ранее в этом году.