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Визит Чан Тхань Мана в Сингапур направлен на укрепление двусторонних отношений

Предстоящий визит председателя Национального собрания Чан Тхань Мана в Сингапур является еще одним конкретным проявлением прекрасных двусторонних и межпарламентских связей между двумя странами, заявил спикер сингапурского парламента Сеа Киан Пэн.

В интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству в преддверии поездки высшего законодателя Вьетнама, Сеа Киан Пэн подтвердил, что Сингапур и Вьетнам поддерживают прекрасные двусторонние отношения, основанные на политическом доверии, прочных торговых и инвестиционных связях, а также тесных связях между людьми.

Обе страны разделяют схожие стратегические взгляды и поддерживают постоянное взаимодействие на высоком уровне между лидерами. По случаю 50-летия двусторонних дипломатических отношений в прошлом году Сингапур посетил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, а в августе Вьетнам посетил премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, сказал он.

Чтобы развить импульс обменов на высоком уровне, Сеа Киан Пэн сказал, что он рад приветствовать председателя НС с официальным визитом в Сингапур с 1 по 3 декабря, отметив, что этот визит следует за его встречей с Чан Тхань Маном в кулуарах 45-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA-45), состоявшейся в Лаосе ранее в этом году.

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