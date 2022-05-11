Визит Фам Минь Тьиня в США: Мощный посыл о надежном, позитивном и ответственном Вьетнаме

Делегаты проводили премьер-министра Фам Минь Тьиня на специальный саммит АСЕАН-США, рабочий визит в США и ООН. (Фото ВИА)

По приглашению президента США Джозефа Робинетта Байдена-младшего премьер-министр Фам Минь Тьинь вместе с лидерами стран АСЕАН примет участие в двухдневном Специальном саммите, посвященном празднованию 45-летия отношений АСЕАН и США, который пройдет 12 и 13 мая в Вашингтоне, США. По этому случаю премьер-министр Вьетнама во главе вьетнамской делегации совершит рабочий визит в США и Организацию Объединенных Наций с 11 по 17 мая 2022 года.

Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня и вьетнамской делегации еще раз подтверждает последовательную позицию Вьетнама в реализации внешней политики независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних отношений, политику быть другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества, обеспечения высших интересов народа на основе основных принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права, равенства, сотрудничества и взаимной выгоды.

Дальнейшее продвижение отношений между АСЕАН и США

Диалоговые отношения АСЕАН-США были официально установлены в 1977 году и повышены до уровня стратегического партнерства на 3-м саммите АСЕАН-США 21 ноября 2015 года. Соединенные Штаты учредили Постоянное представительство при АСЕАН в июне 2010 года и назначили постоянного посла в АСЕАН в апреле 2011 года.

В экономическом отношении Соединенные Штаты в настоящее время являются вторым по величине торговым партнером и крупнейшим иностранным инвестором (ПИИ) АСЕАН с общим торговым оборотом 308,3 млрд. долл. США, а общий объем ПИИ в АСЕАН достиг 34,7 млрд. долл. США в 2020 году.

С точки зрения социокультурной сферы обе стороны привержены содействию культурному обмену, народной дипломатии, образованию, развитию человеческих ресурсов, укреплению сотрудничества в области надлежащего управления, прав человека и религии, борьбы с коррупцией, защиты прав трудящихся-мигрантов и расширения прав женщин. Соединенные Штаты реализуют множество программ развития с АСЕАН.

К концу 2021 года Соединенные Штаты объявили, что предоставили более 42 млн. доз вакцины и выделили более 200 млн. долл. США странам АСЕАН для реагирования на COVID-19. США также открыли офис Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для Юго-Восточной Азии в Ханое 25 августа 2021 года.

Специальный саммит АСЕАН-США, посвященный 45-летию установления отношений, призван подвести итоги и в целом оценить партнерство между двумя сторонами за последние 45 лет и определить важные направления развития отношений АСЕАН-США в ближайшем будущем, и в то же время обсудить региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ожидается, что премьер-министр Фам Минь Тьинь выступит на конференции с решительным посланием об искреннем, надежном, равноправном и развитом Вьетнаме, который готов сотрудничать с другими странами для развития и процветания региона.

Вьетнамско-американские отношения продолжают активно развиваться

В ходе обменов мнениями американская сторона подтвердила свою приверженность поддержке «сильного, независимого и процветающего» Вьетнама, высоко оценила роль и отношения с Вьетнамом, в которых приоритет отдается торгово-экономическому сотрудничеству, безопасности и обороне, здравоохранению и энергетике.

Экономика, торговля и нвестиции продолжают оставаться позитивными моментами в двусторонних отношениях. Двусторонняя торговля продолжает активно расти, а общий товарооборот в 2021 году достиг более 111,56 млрд. долл. США. США продолжают оставаться крупнейшим экспортным рынком Вьетнама, а Вьетнам также становится 9-м крупнейшим торговым партнером США. Обе стороны активно реализовали План действий по достижению гармоничного и устойчивого торгового баланса, в то же время продолжают поддерживать диалог для укрепления сотрудничества и решения вопросов в торговых отношениях.

Что касается инвестиций, то к марту 2022 года прямые инвестиции США во Вьетнам достигли 10,3 млрд. долл. США, тем самым США заняли 11-е место из 141 страны и территории с ПИИ во Вьетнаме. Крупные американские предприятия продолжают обращать внимание и инвестировать во вьетнамский рынок. Характерно, что корпорация Intel объявила о дополнительных инвестициях в размере почти 500 млн. долл. США в завод в Хошимине, главный производственный партнер Apple (Foxconn) дополнительно инвестирует 270 млн. долл. США в Бакжанг.

Американская сторона выразила готовность развивать сотрудничество в областях, представляющих интерес для Вьетнама, таких как развитие инфраструктуры, цепочки поставок, энергетика и цифровая экономика. 29 марта 2022 года Vinfast Group подписала контракт на строительство завода по производству электромобилей и аккумуляторов стоимостью 4 млрд. долл. США в Северной Каролине.

Поддерживается сотрудничество в области безопасности и обороны, в частности обмен делегациями, контакты на высоком уровне, сотрудничество в преодолении последствий войны и наращивание потенциала судоходства.

Во вьетнамско-американских отношениях вопрос преодоления последствий войны продолжает оставаться приоритетным. Соответственно, продолжают продвигаться мероприятия по поиску солдат, пропавших без вести во время войны во Вьетнаме, поиску вьетнамских павших солдат, обращению с диоксинами и поддержке людей с ограниченными возможностями.

Оценивая значение деловой поездки премьер-министра Фам Минь Тьиня и вьетнамской делегации в США с 11 по 17 мая 2022 г., посол США во Вьетнаме Марк Э. Кнаппер сказал, что Вьетнам и США имеют сильную партнерство. Плотный график вьетнамской делегации во время предстоящего визита свидетельствует о важности вьетнамско-американских отношений для обеих стран.

Активно участвовать в совместных усилиях Организации Объединенных Наций

За последние 45 лет после вступления в ООН (сентябрь 1977 г.) Вьетнам всегда был ответственным членом, активно внося вклад в совместные усилия ООН, в частности, в реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР), участвовал в операциях ООН по поддержанию мира, успешно взял на себя роль члена Совета по правам человека Организации Объединенных Наций на срок 2014–2016 годов и непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на срок 2020–2021 годов, тем самым подтвердив новое положение и статус Вьетнама на международной арене.

Система развития Организации Объединенных Наций играет важную роль в поддержке социально-экономического развития Вьетнама. В период 2017-2021 годов Организация Объединенных Наций оказала Вьетнаму поддержку на сумму более 423 млн. долл. США. С начала пандемии COVID-19 Вьетнам получил почти 50 млн. доз вакцин в рамках программы COVAX и медикаменты на сумму 45 млн. долл. США от организаций системы Организации Объединенных Наций.

Вьетнам предложил объявлять 27 декабря Международным днем профилактики и контроля заболеваний, что было одобрено Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Вьетнам также внес 50.000 долл. США в Фонд реагирования ООН на COVID-19 и 1 млн. долл. США в COVAX.

Вьетнам активно участвует и сделал множество инициатив в деятельности ООН, такой как 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26), миротворческая миссия.

По словам посла Данг Динь Куи, бывшего главы Постоянного представителя Вьетнама при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, предстоящий визит премьер-министра Фам Минь Тьиня и рабочий визит в Организацию Объединенных Наций имеют большое значение, как символическое, так и содержательное.

Визит еще раз подтверждает приверженность Вьетнама роли многосторонней дипломатии и многосторонней системы, особенно Организации Объединенных Наций, особенно в контексте того, что эта организация сталкивается с беспрецедентно сложными проблемами, подтверждает последовательный курс Вьетнама в роли надежного партнера и ответственного члена международного сообщества, что является продолжением дипломатической деятельности на высоком уровне руководства Вьетнама в Организации Объединенных Наций после выполнения страной своей роли непостоянного члена Совет Безопасности на 2020-2021 годы.

Это очень важная возможность для двух сторон обсудить основные направления и дальнейшее продвижение сотрудничества между Вьетнамом и агентствами ООН, включая ускорение реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года и выполнение обязательств по достижению чистых нулевых выбросов к 2050 году.



