Визит премьер-министра Японии во Вьетнам: искренность, привязанность, доверие

По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь познакомил премьер-министра Кисиду с вьетнамской культурой с помощью искусства каллиграфии, приглашенный Фам Минь Тьинем вьетнамский каллиграф подарил премьер-министру Кисиде 3 слова «Искренность, привязанность, доверие» на вьетнамском и японском языках (кандзи), это также новый девиз в отношениях между двумя странами был согласован двумя премьер-министрами во время визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Японию в ноябре 2021 года.

Премьер-министр Кисида Фумио сказал, что японцы также придают очень большое значение искусству каллиграфии, что культурное сходство является важным фундаментом, способствующим укреплению крепкой дружбы между двумя странами и двумя народами, он выразил искреннюю благодарность премьер-министру Фам Минь Тьиню за этот значимый и уникальный подарок.

Визит премьер-министра Японии во Вьетнам проходит в контексте того, что вьетнамско-японское обширное стратегическое партнерство продолжает хорошо и эффективно развиваться во многих областях. Стороны активно готовят мероприятия к празднованию 50-летия установления дипломатических отношений в 2023 году.

Ожидается, что в рамках визита, наряду с переговорами с премьер-министром Фам Минь Тьинем, Кисида Фумио посетит Мавзолей Хо Ши Мина, навестит генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Нгуен Суан Фука, встретится с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ, примит участие в конференции по сотрудничеству в области промышленных инноваций и цифровой трансформации.

Официальный визит премьер-министра Японии Кисиды Фумио во Вьетнам направлен на углубление вьетнамско-японских отношений и содействие реализации результатов официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Японию, укрепление вьетнамско-японского политического доверия и хороших отношений между высшими руководителями двух стран на основе «привязанности, искренности, доверия», укрепление предметного сотрудничества во всех областях, отвечающего интересам и чаяниям двух народов.