Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня подтверждает обязательства Вьетнама перед ООН

Офицеры и солдаты вьетнамского полевого госпиталя № 3 второго уровня отправляются на службу по поддержанию мира в Бентиу, Южный Судан. Фото: ВИА

Рабочий визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Организацию Объединенных Наций (ООН) посылает сильный сигнал и дает Вьетнаму возможность подтвердить свою внешнюю политику и свою приверженность в качестве друга, активного и ответственного члена международного сообщества. Об этом посол заявил глава постоянного представительства Вьетнама при ООН Данг Хоанг Жанг.

В интервью Вьетнамскому информационному агентству посол Жанг добавил, что Вьетнам также подчеркивает свою политику по продвижению многосторонней дипломатии на международной арене.

Посол Жанг объявил, что премьер-министр должен встретиться с ключевыми лидерами ООН, тем самым подтвердив вклад Вьетнама в общую повестку дня блока, особенно в решении глобальных проблем.

Он напомнил о большом вкладе Вьетнама в ООН с тех пор, как он стал членом организации в 1977 году, в том числе о том, что страна дважды занимала пост непостоянного члена Совета Безопасности и дважды пост члена Экономического и Социального Совета, а также Вьетнам присоединился к механизмам ООН по правам человека, культуре и образованию.

Что касается отношений между Вьетнамом и ООН в будущем, посол Жанг сказал, что позиция и роль страны, консолидированные и развитые по сравнению с прошлым, будут и впредь повышаться. Вьетнам будет продолжать использовать ресурсы и опыт ООН в своем устойчивом социально-экономическом развитии и, в то же время, также продолжит вносить свой важный вклад в общую повестку дня организации в области мира, развития и социально-экономических вопросов.

Конечная цель для ООН и Вьетнама состоит в том, чтобы объединить усилия для достижения благородных целей ООН, уберечь будущие поколения от трагедий войн, обеспечить мир и стабильность для всех людей в мире, заключил он.



