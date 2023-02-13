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Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Бруней является свидетельством крепких дипломатических отношений
На веб-сайте Borneobulletin.com была опубликована статья, в которой описал визит премьер-министра Фам Минь Тьиня, как свидетельство крепких дипломатических отношений, установленных между Брунеем-Даруссаламом и Вьетнамом 30 лет назад.
В статье подчеркивается, что с момента присоединения к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бандар-Сери-Бегаване в 1995 году Вьетнам стал одной из самых быстрорастущих экономик региона.
Султан Брунея высоко оценил достижения Вьетнама, в том числе Национальную программу цифровой трансформации, и заявил, что подписание плана действий является своевременным для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и готовности к реагированию на глобальные вызовы.
В статье султан Хассанал Болкиах выразил удовлетворение тем, что две страны, несмотря на вызовы пандемии COVID-19, все же смогли продолжить двустороннее сотрудничество в области энергетики, а также производства и торговли, превысив цель 500 млн. долл. США, установленную в 2017 году.
Кроме того, Бруней желает и дальше развивать торговые отношения, особенно через совместные предприятия в секторе аквакультуры, чтобы помочь нарастить потенциал местной промышленности и обеспечить продовольственную безопасность. Сотрудничество в области непрерывного образования между Университетом Брунея-Даруссалама и Университетом FPT в Дананге, а также введение безвизового режима сблизят людей, а также создаст благоприятные условия для движения товаров и услуг.
Султан Брунея поблагодарил Вьетнам за поддержку Брунея в 2021 году на посту председателя АСЕАН и понадеялся на совместную работу по достижению видения сообщества АСЕАН после 2025 года.
Кроме того, cултан Брунея поздравил Вьетнам с избранием в Совет ООН по правам человека на срок 2023–2025 гг. и выразил уверенность во вкладе Вьетнама в решение проблем прав человека.
СМИ Брунея также процитировали заявление министра Канцелярии премьер-министра по совместительству министра финансов и экономики Брунея г-на Аванг Хаджи Мохд Амин Лю бин Абдулла, который подчеркнул: «Перед лицом экспоненциального экономического роста Вьетнама мы видят потенциал для укрепления торгово-экономического партнерства двух стран. Бруней ценит свои тесные отношения с Вьетнамом, и я доволен его усилиями по укреплению своих обязательств в различных областях сотрудничества, включая экономику и торговлю».
Министр Аванг Хаджи добавил, что Бруней также оценил свои обязательства перед Вьетнамом на многосторонних форумах как имеющие решающее значение для достижения общих целей устойчивого, инклюзивного и устойчивого экономического развития.
На региональном и международном уровнях деятельность двух стран через форумы АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также такие соглашения, как Региональное всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве (RCEP), помогают расширить доступ к глобальным рынкам, поощряя основанную на правилах экономическую и коммерческую деятельность».
Министр Аванг Хаджи подчеркнул, что Бруней стремится к взаимовыгодному партнерству со странами, имеющими тесные отношения, такими как Вьетнам, для обеспечения процветания, например, посредством проектов сотрудничества в ключевых областях, которые являются приоритетами королевства, такими как нефть и газ, продовольствие, туризм, информационные и коммуникационные технологии и услуги.