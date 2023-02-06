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Визит премьер-министра Тьиня в Сингапур направлен на прокладку пути к цифровым технологиям и сотрудничеству в области «зеленого» перехода

Ожидается, что предстоящий визит в Сингапур премьер-министра Фам Минь Тьиня откроет важные направления для двусторонних отношений, особенно в области цифровых технологий и «зеленого» перехода, сказал эксперт.
  Иллюстративное изображение. Источник: vneconomy.vn  
Ожидается, что предстоящий визит в Сингапур премьер-министра Фам Минь Тьиня откроет важные направления для двусторонних отношений, особенно в области цифровых технологий и «зеленого» перехода, сказал эксперт.

Премьер-министр Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама посетят Сингапур с официальным визитом с 8 по 10 февраля.

В интервью Вьетнамскому информационному агентству доцент Ву Минь Кхыонг из Школы государственной политики Ли Куан Ю сказал, что визит имеет большое значение.

Это происходит в контексте выхода двух стран из пандемии COVID-19 с надеждой на более сильный рост, пояснил он, отметив, что у них много возможностей для сотрудничества.

В мире происходят сложные изменения, и это побуждает две страны проводить более регулярные и глубокие обмены для достижения общих представлений, преодоления вызовов и укрепления отношений, продолжил эксперт.

По словам Кхыонга, сотрудничество между Вьетнамом и Сингапуром является основой и имеет большое значение для превращения Юго-Восточной Азии в сильную и процветающую экономику в следующие три десятилетия.

Визит также даст возможность двум странам прийти к общему мнению о сотрудничестве, сказал он, добавив, что Сингапуру в ближайшее время потребуется более глубокое понимание Вьетнама.

Что касается перспектив сотрудничества между двумя странами в области цифровой трансформации и «зеленого» перехода, Кхыонг подчеркнул, что эти сектора служат важными движущими силами международного сотрудничества, а также развития в каждой стране.

Вьетнам будет важным партнером Сингапура в этих областях, поскольку страна обладает значительным потенциалом для сотрудничества на разных уровнях, сказал он, добавив, что визит премьер-министра Тьиня послужит началом уровня, на котором стороны обмениваются опытом и стратегиями в области «зеленой» экономики и цифровой экономики.

Он подчеркнул, что Вьетнам и Сингапур обладают огромным и особым потенциалом сотрудничества, поскольку у них общие стратегические взгляды, политическая стабильность и стремление стать моделями развития в Азии.

Он считал, что Вьетнам может извлечь уроки из опыта Сингапура в области консолидации государственного аппарата, управления государственным бизнесом и развития городского транспорта.

ВИА/ИЖВ

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