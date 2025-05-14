Визит премьер-министра Таиланда во Вьетнам направлен на укрепление двустороннего партнерства

Премьер-министр Таиланда Паетонгтарн Шинаватра. Фото: AFP



Укрепление стратегического партнерства



С момента установления дипломатических отношений 6 августа 1976 года сотрудничество между двумя странами стремительно росло как по масштабам, так и по глубине. Они поддерживают прочные отношения и высокий уровень политического доверия между своими лидерами и народами. Это служит прочной и важной основой для дальнейшего углубления и укрепления двусторонних связей на всех уровнях и по всем каналам. Это первый визит во Вьетнам премьер-министра Паетонгтарн Шинаватры с момента ее вступления в должность, а также первый визит главы правительства Таиланда за последние 11 лет. Кроме того, это первое совместное заседание кабинета министров двух стран за последние 10 лет.С момента установления дипломатических отношений 6 августа 1976 года сотрудничество между двумя странами стремительно росло как по масштабам, так и по глубине. Они поддерживают прочные отношения и высокий уровень политического доверия между своими лидерами и народами. Это служит прочной и важной основой для дальнейшего углубления и укрепления двусторонних связей на всех уровнях и по всем каналам.

В июне 2013 года две страны повысили уровень своих отношений до стратегического партнерства, став первой парой государств-членов АСЕАН, установивших такое партнерство. Впоследствии, в 2015 году, отношения были преобразованы в «Расширенное стратегическое партнерство», чтобы способствовать более крепкому и всестороннему сотрудничеству. С тех пор расширенное стратегическое партнерство добилось значительного прогресса, достигнуты важные, существенные и эффективные результаты. Таиланд придает большое значение укреплению и развитию дружбы и сотрудничества с Вьетнамом. Политическое сотрудничество активизировалось благодаря регулярным обменам делегациями и контактам на высоком уровне.

Обе стороны поддерживают механизмы сотрудничества, такие как Совместная комиссия по двустороннему сотрудничеству на уровне министров иностранных дел, 5-е заседание которой состоялось в апреле 2024 года; политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, 10-е заседание которых состоялось в сентябре 2024 года; Совместный комитет по торговле, 4-е заседание которого состоялось в апреле 2022 года; диалог по оборонной политике на уровне заместителей министров; и энергетический форум, 2-е заседание которого состоялось в октябре 2022 года. Обе страны эффективно реализуют Программу действий по укреплению стратегического партнерства на период 2022-2027 годов, подписанную в ноябре 2022 года.

Вьетнам и Таиланд также тесно сотрудничают на региональных и международных форумах, в частности, в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организации Объединенных Наций, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и механизмов субрегионального сотрудничества на Меконге.



Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество – важная опора



Одним из важнейших направлений двустороннего сотрудничества в последние годы стало экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество. Таиланд является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в АСЕАН и занимает 9-е место в мире. Двусторонний товарооборот достиг 20,2 млрд долларов США в прошлом году и 3,1 млрд долларов США за первые два месяца 2025 года, что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Обе стороны намерены в ближайшее время сбалансированным и устойчивым образом увеличить двусторонний товарооборот до 25 миллиардов долларов США.

Они договорились продолжать расширять доступ к рынкам и минимизировать торговые барьеры, чтобы товары из каждой страны, включая свежие фрукты, могли легче попасть на рынок другой страны.

По объему инвестиций, по состоянию на январь 2025 года, Таиланд занимал 9-е место из 149 стран и территорий, инвестирующих капитал во Вьетнам, и 2-е место среди стран АСЕАН (после Сингапура) с 757 действующими проектами на общую сумму более 14,35 млрд долларов США. Между тем, Вьетнам имеет 18 новых лицензированных инвестиционных проектов в Таиланде и три проекта по корректировке капитала с общим зарегистрированным капиталом в 34,2 миллиона долларов США, что позволяет Таиланду занимать 33-е место из 80 стран и территорий, принимающих вьетнамские инвестиции.

Кроме того, обе страны эффективно поддерживают двусторонние механизмы в области обороны и безопасности, а также сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью.

Наблюдается позитивное развитие сотрудничества в области труда, туризма, культуры и межличностных обменов. В 2024 году Таиланд посетили более 984 000 вьетнамских туристов, и более 418 000 тайских отдыхающих выбрали Вьетнам в качестве места назначения. Таиланд также в настоящее время продвигает инициативу сотрудничества в сфере туризма “Шесть стран - одно направление”.

В настоящее время 19 провинций и городов двух стран подписали соглашения о сотрудничестве и побратимстве.

Вьетнамская община в Таиланде, насчитывающая 100 000 человек, играет важную роль в качестве важного моста, укрепляющего солидарность и дружбу между народами двух стран.



Поднятие двусторонних отношений на новую высоту



Посол Вьетнама в Таиланде Фам Вьет Хунг сообщил, что премьер-министры Фам Минь Тьинь и Петонгтарн Шинаватра будут сопредседательствовать на 4-м совместном заседании кабинета министров Вьетнама и Таиланда, что отражает высокий уровень внимания и общую решимость развивать двусторонние отношения. Обе стороны рассмотрят существующие вопросы и наметят направления всестороннего сотрудничества.

В сфере политических и дипломатических связей основное внимание будет уделено мерам по дальнейшему укреплению политического доверия, облегчению обмена делегациями и укреплению сотрудничества по линии партии, правительства, Национального собрания и местных каналов. Кроме того, обе страны будут тесно сотрудничать на глобальных и региональных форумах, особенно в рамках субрегиональных механизмов АСЕАН и Меконга.

В экономическом плане повестка дня включает в себя обзор хода реализации планов и инициатив, в том числе инициативы «Три связи»; расширение сотрудничества с целью довести объем двусторонней торговли до 25 миллиардов долларов США на более сбалансированной и устойчивой основе, а также поощрение тайских инвестиций в приоритетные отрасли Вьетнама.

Культурные, образовательные и межличностные обмены также будут находиться в центре внимания, планируется расширить связи между населенными пунктами и активизировать культурное и туристическое взаимодействие. Все это направлено на создание устойчивого социального фундамента для двусторонней дружбы.

Помимо традиционных направлений сотрудничества, которые уже принесли положительные результаты, посол Фам Вьет Хунг подчеркнул неиспользованный потенциал в таких новых областях, как цифровая трансформация, цифровая экономика, возобновляемые источники энергии и «зеленый» рост, которые соответствуют современным тенденциям развития и стратегическим приоритетам каждой страны.

Соглашения о сотрудничестве, которые планируется подписать, проложат путь к расширению сотрудничества между населенными пунктами, предприятиями и общественными организациями, а также укрепят связь между людьми, тем самым укрепляя дружбу и углубляя сотрудничество в различных областях, добавил дипломат.



