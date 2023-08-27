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Визит премьер-министра Сингапура во Вьетнам: поднятие двусторонних отношений на новую высоту
По словам посла Май Фыок Зунга, это 5-й раз, когда Ли Сяньлун в качестве главы правительства Сингапура посетит Вьетнам. Это свидетельствует о тесных связях как между Сингапуром и Вьетнамом, так и между самим сингапурским премьером и нашей страной. В рамках визита премьер-министра Ли Сяньлуна во Вьетнам обе страны подпишут ряд важных документов о сотрудничестве с целью укрепления и развития стратегического партнёрства во имя мира, стабильности и процветания в регионе и мире. По мнению дипломата, Вьетнам и Сингапур должны продолжить тесно координировать действия для решения важных вопросов на основе взаимовыгоды. Обе страны являются активными членами механизмов ООН, поэтому необходимо объединить усилия для решения международных вопросов на основе уважения международного права и повышения центральной роли АСЕАН в поддержании региональной безопасности.