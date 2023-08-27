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Визит премьер-министра Сингапура во Вьетнам: поднятие двусторонних отношений на новую высоту

Ожидается, что его нынешняя поездка во Вьетнам создаст стимул для поднятия двусторонних отношений на новую высоту.
  Премьер-министр Фам Минь Тинь и премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун. Фото: ВИА   
По приглашению премьер-министра Фам Минь Тиня премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун с супругой посетит Вьетнам с официальным визитом. Визит состоится с 27 по 29 августа. Ожидается, что его нынешняя поездка во Вьетнам создаст стимул для поднятия двусторонних отношений на новую высоту. Это подтвердил посол Вьетнама в Сингапуре Май Фыок Зунг в интервью корреспонденту Радио «Голос Вьетнама» в Таиланде.

По словам посла Май Фыок Зунга, это 5-й раз, когда Ли Сяньлун в качестве главы правительства Сингапура посетит Вьетнам. Это свидетельствует о тесных связях как между Сингапуром и Вьетнамом, так и между самим сингапурским премьером и нашей страной. В рамках визита премьер-министра Ли Сяньлуна во Вьетнам обе страны подпишут ряд важных документов о сотрудничестве с целью укрепления и развития стратегического партнёрства во имя мира, стабильности и процветания в регионе и мире. По мнению дипломата, Вьетнам и Сингапур должны продолжить тесно координировать действия для решения важных вопросов на основе взаимовыгоды. Обе страны являются активными членами механизмов ООН, поэтому необходимо объединить усилия для решения международных вопросов на основе уважения международного права и повышения центральной роли АСЕАН в поддержании региональной безопасности.

VOV/VNA

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