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Визит премьер-министра Сингапура во Вьетнам необходим для реализации всеобъемлющего стратегического партнерства
По его словам, это событие, состоявшееся чуть более чем через неделю после поездки генерального секретаря партии Вьетнама То Лама в Сингапур, является шагом к реализации договоренностей и соглашений, достигнутых высокопоставленными лидерами двух стран во время визита То Лама.
Говоря о вьетнамско-сингапурских отношениях, дипломат подтвердил, что Сингапур стремится к сотрудничеству с Вьетнамом во многих областях, таких как продовольственная и энергетическая безопасность. Учитывая небольшую площадь Сингапура и ограниченные природные ресурсы, в то время как Вьетнам обладает большим рынком и богатыми природными ресурсами, Вьетнам может оказать значительную поддержку в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности Сингапура.
Посол Чан Фыок Ань отметил потенциальные проекты в области морской ветроэнергетики, производства продуктов питания и продовольствия, центров обработки данных, а также проекты вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIPs).
Строительство финансовых центров также является сектором, который Вьетнам стремится развивать, и Сингапур имеет большой опыт в этой области, сказал посол, полагая, что Сингапур готов сотрудничать с Вьетнамом в этой сфере, принося взаимную выгоду двусторонним отношениям.
Еще один аспект, на который Вьетнам может рассчитывать со стороны Сингапура, - это поддержка в обучении и наращивании потенциала - не только для руководителей стратегического уровня, но и для профессионалов, государственных служащих и студентов. Сингапур является центром обучения мирового класса, а его близкое географическое расположение к Вьетнаму делает это сотрудничество очень выгодным. Оно будет отвечать ожиданиям Сингапура и одновременно удовлетворять потребности Вьетнама, подчеркнул он.
Две страны также могут укрепить свое сотрудничество в рамках АСЕАН, поскольку обе являются активными и динамичными членами, которые рассматривают АСЕАН как общий дом для поддержания мира и стабильности, добавил он.
Для дальнейшего развития двусторонних отношений в соответствии с потенциалом и преимуществами двух стран, дипломат подчеркнул важность координации политики, поскольку и Вьетнам, и Сингапур являются активными и ответственными членами мирового сообщества и АСЕАН. Многие региональные и глобальные вопросы требуют совместных усилий обеих стран, а также других членов АСЕАН.
Лидеры Вьетнама и Сингапура часто встречаются и участвуют в дискуссиях на региональных и многосторонних форумах. Поэтому поддержание открытого обмена мнениями для согласования политики и выработки общей позиции по региональным и глобальным вопросам чрезвычайно важно, подчеркнул посол Чан Фыок Ань.
Посол подчеркнул необходимость тесной координации и сотрудничества в реализации ключевых аспектов и проектов в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, а также выделения достаточных ресурсов для обеспечения конкретного исполнения и получения ощутимых выгод.
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