Визит премьер-министра РФ во Вьетнам станет значимым шагом в поиске новых кооперационных форматов

Корреспондент: Как вы оцениваете результаты сотрудничества между Вьетнамом и Россией в общем с фокусом на сферу торговли и экономики в 2024 и последние годы?

Екатерина Колдунова: Последние два года для России были связаны с особыми трудностями. Экономика столкнулась с санкционными ограничениями, что оказало влияние и на экономическое взаимодействие России с ее азиатскими партнерами. Тем не менее, Россия быстро и активно начала переориентировать свой торговый поток и экономическое сотрудничество на Восток. Вьетнам является традиционным партнером России, нас связывают давние исторические и культурные связи. У нас всегда были в принципе значительные экономические планы, которые заключались в сторону постоянного наращивания товарооборота. К сожалению, последние годы стали временем серъезных испытаний. Но при этом очень существенные усилия были направлены на то, чтобы во-первых вернуть товарооборот на докризисный уровень, до 2022 года. И я думаю, по итогам 2024 года это будет сделано.

Во-вторых, необходимо было найти новые финансовые, экономические и логистические возможности для дальнейшего увеличения товарооборота. Мы можем отметить, что были созданы новые логистические маршруты, связывающие российский Дальний Восток напрямую с Вьетнамом. В этой работе активно участвует российский бизнес. Вьетнам также стал новым связующим звеном для российских компаний с другими странами Юго-Восточной Азии, например, с Малайзией, а через Малайзию — с другими странами Южной Азии. Кроме того, инвестиционное взаимодействие не прерывалось: на территории России продолжают работать вьетнамские компании, такие как крупное и значимое предприятие TH True Milk. В энергетической сфере также развиваются совместные инвестиционные проекты и производственные кооперации. Я бы сказала, что последние два года стали временем поиска новых форматов взаимодействия — в логистике, финансах, торговле и инновационных проектах.

Корреспондент: Что вы можете сказать о потенциале этого сотрудничества? Какие сферы, отрасли привлекут российских инвесторов? Какие товары следует Вьетнаму экспортировать в Россию?

Екатерина Колдунова: Есть несколько конкретных сфер, которые представляют интерес для обеих стран. Это сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, потому что вьетнамские производители, работающие в России, заполняют ниши, освобожденные после ухода западных компаний. Также Россия продолжает поставлять агропромышленные товары во Вьетнам, и эти области продолжают развиваться.

Энергетика также остается традиционной и важной сферой сотрудничества, поскольку Вьетнам демонстрирует значительный экономический рост, опережая даже многие другие страны Юго-Восточной Азии. В постковидный период Вьетнам развивается очень быстро, что создает большие потребности в энергетическом секторе. Российские компании традиционно инвестируют в добычу природных ресурсов во Вьетнаме, но, думаю, им также интересны новые формы сотрудничества, такие как производственные кооперации. Возможно, в будущем появится и вынос сборочных процессов на территорию Вьетнама, как это делают США, Китай и другие страны, активно работающие на вьетнамском рынке. В целом, при системной работе мы наблюдаем целый ряд визитов высокого уровня, таких как визит В. В. Путина в прошлом году и предстоящий визит Михаила Мишустина. Активизируются контакты на различных уровнях, что свидетельствует о поиске новых кооперационных форматов. Думаю, Вьетнаму было бы интересно рассмотреть возможности, оставленные западными брендами и компаниями в России, например, в таких сферах, как креативная экономика, легкая промышленность и модная индустрия — те, которые хорошо развиты во Вьетнаме.

Корреспондент: Каков ваш прогноз относительно повестки визита Премьер-министра России во Вьетнам? Теперь, когда Национальное Собрание Вьетнама дало зеленый свет на восстановление проекта АЭС Ниньтхуан, какое место этот проект займет в повестке визита?

Екатерина Колдунова: Мы сможем более точно оценить повестку визита по итогам его проведения, когда будут представлены конкретные договоренности и соглашения. Что касается решения Национального Собрания, я считаю, что оно связано с тем, что многие страны мира взяли на себя обязательство по достижению углеродной нейтральности. В обеих странах — России и Вьетнаме — идет движение к зеленой экономике. Но условия движения к зеленой экономике в развивающихся странах значительно отличаются от условий в развитых странах.Поэтому закономерным является выбор в пользу атомной энергетики, которая включена в перечень зеленых технологий. Это не только экономически эффективный способ, но и актуальное решение с учетом быстрого экономического роста Вьетнама, где правительство ищет пути обеспечения стабильной энергетической базы. Будем следить за развитием событий, но я считаю, что как Вьетнам, так и Россия приняли правильное решение. Даже в условиях заморозки проекта строительства АЭС, страны продолжили развитие научного центра, использующего ядерные технологии, и создали условия для того, чтобы эта отрасль могла заработать, когда будет принято окончательное решение. Хочется предвидеть, что у Вьетнама и России будет совместный мегапроект, который придаст импульс двустороннему сотрудничеству на многие даже не годы а десятилетия вперед.