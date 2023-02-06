Визит премьер-министра отражает особые связи между Вьетнамом и Сингапуром

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и его сингапурский коллега Ли Сяньлун встречаются на полях 40-го и 41-го саммитов АСЕАН и связанных с ними встреч в Пномпене, Камбоджа, в ноябре 2022 года. Фото: ВИА