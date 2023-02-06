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Визит премьер-министра отражает особые связи между Вьетнамом и Сингапуром
Премьер-министр Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама будет находиться с официальным визитом в Сингапуре с 8 по 10 февраля.
Посол Зунг сказал, что поездка следует за взаимными визитами глав двух государств в 2022 году, что отражает особое взаимное политическое доверие и отношения между странами.
Оглядываясь назад на достижения в двусторонних отношениях, он сказал, что за последние 50 лет, особенно после установления стратегического партнерства 10 лет назад, две страны тесно сотрудничают по всем направлениям, от политики, дипломатии, обороны и безопасности до народной дипломатии.
В настоящее время Сингапур занимает первое место среди инвесторов из Юго-Восточной Азии и второе место среди глобальных инвесторов во Вьетнаме. Среди большого количества проектов во Вьетнаме 11 вьетнамско-сингапурских промышленных парков (VSIP) с общим объемом инвестиций более 11 млрд. долл. США и которые по всей стране обеспечивают работой более 300.000 человек.
Он отметил, что в ходе предстоящей поездки премьер-министры обсудят конкретные меры по реализации подписанных в прошлом году документов о сотрудничестве в области цифровой трансформации и чистой энергетики. Это области, соответствуют преимуществам Сингапура и спросу Вьетнама.
Обе стороны могут также возобновить меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования, срок действия которого истек в 2017 году, и подписать соглашение о поисково-спасательных работах в сфере обороны.
Предоставляя дополнительную информацию о связях в области цифровой трансформации и чистой энергии, посол сказал, что они подписали соглашение о цифровом партнерстве во время визита тогдашнего президента Нгуен Суан Фука в Сингапур в феврале 2022 года, а также о сотрудничестве в области чистой энергии во время поездки президента Халимы Якоб во Вьетнам в октябре того же года.
Как только соглашение о цифровом партнерстве было подписано, Вьетнам направил в Сингапур делегацию специалистов для изучения сотрудничества в области построения электронного правительства. Кроме того, министерство общественной безопасности Вьетнама направило специалистов для ознакомления с опытом города-государства, а сингапурские эксперты также приехали, чтобы помочь Вьетнаму провести цифровую трансформацию при изготовлении электронных удостоверений личности.
Они также работают вместе над созданием национального центра обработки данных для Вьетнама.
Что касается соглашения об энергетическом сотрудничестве, подписанного в октябре прошлого года, две страны создают рабочую группу для разработки дорожной карты для его реализации. Однако прогресс остается медленным, отметил он, выразив надежду, что визит премьер-министра Тьиня поможет ускорить это сотрудничество.