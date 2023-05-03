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Визит премьер-министра Люксембурга направлен на углубление двусторонней дружбы и сотрудничества
Вьетнам и Люксембург на протяжении последних полувека поддерживают крепкие партнерские отношения, сопровождающиеся регулярным обменом делегациями высокого уровня.
В декабре 2022 года, премьер-министр Фам Минь Тьинь совершил плодотворный официальный визит в Люксембург, всесторонне, практично и эффективно переведя двустороннее партнерство на новый этап развития. В ходе визита лидеры двух сторон договорились в ближайшее время установить стратегическое партнерство в области «зеленых» финансов. Люксембург согласился поддержать развитие нового финансового центра в Хошимине и укрепить сотрудничество с Вьетнамом в сфере торговли, инвестиций, образования, науки, технологий и фондового рынка.
Они также договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях, особенно высокого уровня в 2023 году, при совместной организации мероприятий по празднованию 50-летия их дипломатических отношений.
Здоровые двусторонние политические отношения мотивировали экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами. По состоянию на март 2023 года Люксембург инвестировал в 64 проекта на сумму 2,6 миллиарда долларов США во Вьетнаме, заняв третье место среди 24 стран ЕС и 17-е место из 139 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнаме. Проекты в основном связаны с коммуникациями, строительством и недвижимостью в Ханое, Хошимине и провинции Бариа-Вунгтау.
Двусторонняя торговля увеличилась за последние годы с 96 млн долларов США в 2019 году до 110,7 млн долларов США в 2020 году и 181,6 млн долларов США в 2021 году после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС. В прошлом году этот показатель достиг 187,1 млн долларов США, что на 69% больше, чем в 2020 году, при этом экспорт Вьетнама составил 130,14 млн долларов США.
По случаю официального визита премьер-министра Вьетнама в Люксембург в прошлом году стороны подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в продвижении, укреплении и развитии торговых отношений и делового диалога между Дапартаментом содействия торговле при Министерстве промышленности и торговли и Люксембургской Торговой палатой.
В области сотрудничества в области развития после начала официальной помощи Вьетнаму в 1993 году Люксембург обязался продолжать помощь Вьетнаму в целях развития и стал официальным членом Вьетнамской консультативной группы с 1998 года.
Вьетнам и Люксембург подписали три программы сотрудничества на периоды 2002-2005, 2006-2010 и 2011-2015 годов на сумму 35 миллионов евро, 50 миллионов евро и 42 миллиона евро соответственно, уделяя особое внимание потребностям и целям развития Вьетнама на определенные периоды. Люксембург не подписал такие программы после 2015 года, поскольку Вьетнам стал страной со средним уровнем дохода. Однако эксперты Lux-Dev, агентства помощи и развития правительства Люксембурга, продолжали помогать Вьетнаму в завершении проектов, финансируемых Люксембургом.
Механизм Вьетнамско-Люксембургского комитета партнерства также завершился в 2017 году после того, как Вьетнам стал страной со средним уровнем дохода. Последнее его заседание состоялось в январе 2017 года в Ханое.
Финансы, зеленые финансы и банковское дело были ключевыми столпами партнерства между двумя странами.
В 2000 году по поручению премьер-министра руководитель Государственного банка Вьетнама (ГБВ) подписал с премьер-министром Люксембурга Протокол, в соответствии с которым обе стороны договорились расширять сотрудничество в банковской и финансовой сферах, особенно в сфере обучения и передачи финансовых технологий.
Благодаря протоколу были проведены сотни учебных курсов для работников ГБВ, а также руководящих работников коммерческих и государственных банков Вьетнама.
Между тем, партнерство между вьетнамскими коммерческими банками и люксембургскими партнерами является положительным. К концу 2022 года вьетнамские коммерческие банки установили более 20 корреспондентских отношений с коммерческими банками Люксембурга, а общий доход от платежей и денежных переводов через эту систему достиг почти 800 млн долларов США. Через эту корреспондентскую банковскую систему вьетнамские организации поддерживают платежи и денежные переводы инвесторов и предприятий двух стран.
Что касается сотрудничества в сфере ценных бумаг, в рамках программы сотрудничества Вьетнам-Люксембург на период 2006-2010 гг. Правительство Люксембурга поддержало проект Министерства финансов (Государственной комиссии по ценным бумагам) VIE/026 «Развитие рынка капитала во Вьетнаме». Это первый двусторонний проект сотрудничества в целях развития между Вьетнамом и Люксембургом, реализуемый Агентством развития и сотрудничества Люксембурга и Государственной комиссией по ценным бумагам Вьетнама.
После успеха проекта правительство Люксембурга продолжило поддержку Вьетнама в финансовом секторе и секторе ценных бумаг через другой проект по укреплению потенциала в финансовом секторе. Целью проекта является содействие развитию фондового рынка Вьетнама в соответствии со Стратегией развития рынка ценных бумаг на период 2011-2020 гг.
В настоящее время обе стороны реализуют соглашение о сотрудничестве между Вьетнамской фондовой биржей и Люксембургской фондовой биржей, которое было подписано в декабре 2022 года по случаю визита премьер-министра Фам Минь Тьиня.
Две страны также работают вместе над установлением двустороннего стратегического партнерства в области «зеленых» финансов, стремясь к устойчивому и инклюзивному развитию и внедряя экономику замкнутого цикла в направлении зеленого роста.
Кроме того, обе стороны договорились расширить свое сотрудничество в других областях, таких как реагирование на изменение климата, окружающая среда, культура, образование и обучение.
В то же время Вьетнам и Люксембург поддерживали встречи и контакты на различных форумах, таких как АСЕМ, а также в рамках отношений АСЕАН-ЕС и Организации Объединенных Наций. Обе страны являются членами Совета ООН по правам человека.
Ожидается, что после успеха прошлогоднего визита премьер-министра Фам Минь Тьиня официальный визит премьер-министра Ксавьера Беттеля даст обеим сторонам возможность проявить общую решимость поднять свои отношения на новый уровень.