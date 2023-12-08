Визит премьер-министра Камбоджи во Вьетнам надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) встречается со своим камбоджийским коллегой Самдехом Моха Борвором Типадеем Хун Манетом по случаю саммита АСЕАН - Совета сотрудничества стран Персидского залива (АСЕАН - ССЗ) в Саудовской Аравии 20 октября 2023 года. Фото: ВИA