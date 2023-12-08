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Визит премьер-министра Камбоджи во Вьетнам надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений
Дипломат отметил важность и значимость визита, сказав, что он будет способствовать дальнейшему укреплению и углублению добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости между двумя странами на основе равенства, взаимной выгоды, эффективного сотрудничества и уважения интересов друг друга.
Он также отметил плодотворное развитие традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами, заявив, что вьетнамско-камбоджийские отношения прошли испытания и получили практическое развитие во всех областях, став ценным общим достоянием двух народов.
Достижения в отношениях за последние 56 лет внесли позитивный вклад в развитие каждой страны, тем самым поспособствовали дальнейшему развитию двусторонних отношений, сказал он.
Говоря о результатах двустороннего сотрудничества после пандемии COVID-19, посол отметил, что обе страны приложили большие усилия для эффективной борьбы с пандемией и вскоре возобновили двустороннюю и многостороннюю дипломатическую деятельность.
По его словам, обе стороны провели ряд мероприятий по празднованию 55-й годовщины основания дипломатических отношений в 2022 году. В этом году премьер-министр Камбоджи Хун Мане провел ряд встреч с высокопоставленными вьетнамскими лидерами на международных форумах и конференциях. Кроме этого,поддерживаются двусторонние механизмы.
Две страны также уделяют внимание укреплению экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, что приводит к постоянному росту двусторонней торговли, подчеркнул дипломат.
В 2022 году объем двусторонней торговли между Вьетнамом и Камбоджей достиг 10,57 млрд. долл. США, а за первые 10 месяцев 2023 года - 7,1 млрд. долл. США. По прогнозам, в 2023 году этот показатель достигнет около 9 млрд. долл. США.
Посол Нгуен Хи Танг добавил, что обеим сторонам еще предстоит расширить сотрудничество в сфере туризма, так как в этой области наблюдается активный рост: за первые 10 месяцев 2023 года Камбоджу посетили более 880.000 вьетнамских туристов, а Вьетнам - более 300.000 камбоджийцев.