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Визит премьер-министра в РК направлен на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства
Визит подчеркивает значение, которое партийные и государственные руководители Вьетнама придают всеобъемлющему стратегическому партнерству с РК. Он также свидетельствует о стремлении претворить в жизнь договоренности, достигнутые лидерами, в частности, план действий по реализации двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, который был подписан в июне 2023 года после повышения уровня отношений.
Он предоставит обеим странам возможность оценить прогресс, достигнутый за последнее время в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, и обсудить стратегические вопросы, касающиеся национальной обороны и безопасности, экономических и торгово-инвестиционных связей, обмена между людьми, совместной работы на многосторонних форумах и других ключевых областей.
В условиях быстро меняющегося и сложного глобального и регионального ландшафта этот визит подтверждает внешнюю политику Вьетнама, который дорожит дружбой и сотрудничеством с РК. Он также выражает стремление Вьетнама вносить свой вклад в поддержание и укрепление мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и за его пределами, сказал он.
Во время своего пребывания в РК премьер-министр Фам Минь Тьинь планирует принять участие в более чем 30 мероприятиях, включая официальные встречи с высокопоставленными корейскими лидерами, посещение и выступление на деловых форумах, форумах по развитию туризма, культурного сотрудничества и трудовых отношений, а также круглые столы с лидерами корейских экономических организаций, интеллектуалами и учеными в области полупроводников и искусственного интеллекта.
Он также встретится с представителями ведущих корейских экономических конгломератов, инвестирующих во Вьетнам, выступит с программной речью в Сеульском национальном университете и посетит завод Samsung по производству полупроводников в городе Пхёнтхэк провинции Кёнги.
Благодаря этим разнообразным мероприятиям Вьетнам стремится повысить качество и количество экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и диверсифицировать цепочки поставок. Визит также направлен на укрепление сотрудничества в перспективных областях, таких как полупроводники, вспомогательные отрасли, цифровая трансформация, зеленый переход, циркулярная экономика и реагирование на изменение климата, а также в сфере труда, культурной индустрии и туризма.
Конечной целью является скорейшее увеличение двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов США и продвижение к 150 миллиардам долларов США к 2030 году на сбалансированной и устойчивой основе, добавил Нгуен Минь Ву Ву.