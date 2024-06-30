Визит премьер-министра в РК направлен на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства

Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву. Фото: ВИA





Общаясь с прессой в преддверии поездки, Нгуен Минь Ву сказал, что визит проходит в то время, когда отношения между Вьетнамом и РК находятся в самом лучшем состоянии, а РК является одним из главных экономических партнеров Вьетнама. В настоящее время РК также лидирует по прямым инвестициям и туризму, занимает второе место по сотрудничеству в области развития и третье - по торговле и трудовому сотрудничеству.Визит подчеркивает значение, которое партийные и государственные руководители Вьетнама придают всеобъемлющему стратегическому партнерству с РК. Он также свидетельствует о стремлении претворить в жизнь договоренности, достигнутые лидерами, в частности, план действий по реализации двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, который был подписан в июне 2023 года после повышения уровня отношений.Он предоставит обеим странам возможность оценить прогресс, достигнутый за последнее время в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, и обсудить стратегические вопросы, касающиеся национальной обороны и безопасности, экономических и торгово-инвестиционных связей, обмена между людьми, совместной работы на многосторонних форумах и других ключевых областей.В условиях быстро меняющегося и сложного глобального и регионального ландшафта этот визит подтверждает внешнюю политику Вьетнама, который дорожит дружбой и сотрудничеством с РК. Он также выражает стремление Вьетнама вносить свой вклад в поддержание и укрепление мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и за его пределами, сказал он.Во время своего пребывания в РК премьер-министр Фам Минь Тьинь планирует принять участие в более чем 30 мероприятиях, включая официальные встречи с высокопоставленными корейскими лидерами, посещение и выступление на деловых форумах, форумах по развитию туризма, культурного сотрудничества и трудовых отношений, а также круглые столы с лидерами корейских экономических организаций, интеллектуалами и учеными в области полупроводников и искусственного интеллекта.Он также встретится с представителями ведущих корейских экономических конгломератов, инвестирующих во Вьетнам, выступит с программной речью в Сеульском национальном университете и посетит завод Samsung по производству полупроводников в городе Пхёнтхэк провинции Кёнги.Благодаря этим разнообразным мероприятиям Вьетнам стремится повысить качество и количество экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и диверсифицировать цепочки поставок. Визит также направлен на укрепление сотрудничества в перспективных областях, таких как полупроводники, вспомогательные отрасли, цифровая трансформация, зеленый переход, циркулярная экономика и реагирование на изменение климата, а также в сфере труда, культурной индустрии и туризма.Конечной целью является скорейшее увеличение двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов США и продвижение к 150 миллиардам долларов США к 2030 году на сбалансированной и устойчивой основе, добавил Нгуен Минь Ву Ву.