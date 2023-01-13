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Визит премьер-министра в Лаос принес всесторонние и существенные результаты
В беседе с прессой министр Шон сказал, что визит 11-12 января по приглашению премьер-министра Лаоса Сонексая Сипандоне был первым визитом премьер-министра Вьетнама, завершающим Год солидарности и дружбы Вьетнам-Лаос, Лаос-Вьетнам 2022.
Премьер-министр Тьинь также был первым иностранным лидером, посетившим Лаос в 2023 году, и первым иностранным партнером, которого премьер-министр Лаоса поприветствовал с момента его вступления в должность.
45-я сессии Вьетнамско-лаосского межправительственной комиссии под сопредседательством двух премьер-министров также стало первой сессией, вернувшейся в Лаос после 4 лет проведения во Вьетнаме.
Министр Шон сказал, что с плотным графиком почти 20 мероприятий в течение примерно 30 часов премьер-министр Тьинь провел переговоры со своим лаосским коллегой, нанес визиты вежливости генеральному секретарю лаосской партии и президенту, встретился с председателем Национального собрания, принял председателя Центрального комитета Вьетнамско-лаосской ассоциации дружбы, посетил бывших лидеров лаосской партии и государства, сопредседательствовал на 45-й сессии Вьетнамско-лаосской межправительственной комиссии, присутствовал и выступил на вьетнамско-лаосской инвестиционной конференции.
Обе стороны подписали 10 документов о сотрудничестве для дальнейшего укрепления связей в области экономической дипломатии, цифрового партнерства, судебной помощи в гражданских делах, образования и обучения, финансово-банковского дела, здравоохранения, водного транспорта и обучения дипломатических сотрудников.
Министр Шон сказал, что визит принес всесторонние, содержательные и конкретные результаты. Изюминкой этого мероприятия стала церемония закрытия Года солидарности и дружбы Вьетнам-Лаос, Лаос-Вьетнам 2022 под совместным председательством двух премьер-министров. Это было важное событие для подведения итогов успешного года двусторонних особых отношений.
Помимо политических, оборонных и экономических связей, обе стороны также договорились продолжать улучшать качество сотрудничества в области образования и обучения, правосудия, науки, культуры, туризма, сотрудничества в рамках народной дипломатии и между населенными пунктами, особенно приграничными местностями.
Во время 45-й сессии Вьетнамско-лаосского межправительственной комиссии они пообещали продолжать поддерживать эффективность совместных проектов в прошлом году, устраняя препятствия и ускоряя ключевые проекты.
Обе стороны также подтвердили решимость тесно сотрудничать и предлагать взаимную поддержку на региональных и глобальных многосторонних форумах, особенно в ООН, АСЕАН и субрегиональных механизмах сотрудничества.
Лидеры двух правительств обязались сохранять солидарность и центральную роль АСЕАН, а также общую позицию АСЕАН по стратегическим вопросам, включая проблему Восточного моря.
Премьер-министр Вьетнама выразил готовность помочь Лаосу успешно справиться с международными задачами в ближайшем будущем, такими как председательство в АСЕАН/AIPA в 2024 году.
Министр Шон пришел к выводу, что благодаря вышеуказанным достижениям визит придал новый импульс особым связям сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом на благо двух народов, а также для мира, стабильности и развития в регионе.