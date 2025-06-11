Визит премьер-министра Вьетнама в Швецию стал важной вехой в двусторонних отношениях

Посол Швеции во Вьетнаме Йохан Ндиси. Фото: ВИA

Рассматривая этот визит как повод отпраздновать историческую дружбу и как основу для дальнейшего сотрудничества, Швеция хочет укрепить сотрудничество с Вьетнамом в таких ключевых областях, как устойчивое развитие, инновации и цифровая трансформация, в которых Швеция обладает сильными сторонами, а Вьетнам также решительно развивается, сказал Йохан Ндиси.Ожидается, что эта поездка откроет возможности для расширения образовательных и культурных обменов, а также для более тесного сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как изменение климата и инклюзивное развитие, подтвердил он.По словам дипломата, в 1969 году Швеция стала первой западной страной, установившей дипломатические отношения с Вьетнамом в тяжелое время. За прошедшие 56 лет двусторонние отношения превратились из помощи в целях развития в более широкие отношения, основанные на торговом сотрудничестве и инновациях для достижения общих целей.Когда Вьетнам открыл свои двери и интегрировался в мировую экономику, двустороннее партнерство также выросло с тех пор. Сегодня это выражается в растущем торговом и инвестиционном сотрудничестве, активных академических обменах и технологическом сотрудничестве, сказал Йохан Ндиси, ссылаясь на тот факт, что более 70 шведских компаний, таких как ABB, AstraZeneca, Ericsson, Electrolux, H&M, IKEA, TetraPak и Hitachi Energy, эффективно работают во Вьетнаме в энергетике, телекоммуникациях, здравоохранении и инфраструктурном секторе.Посол также подчеркнул, что и Вьетнам, и Швеция имеют большой потенциал для расширения сотрудничества в ключевых стратегических областях.Поскольку мир сталкивается со многими вызовами, обе страны верят в открытую и основанную на правилах торговлю. Продолжая развивать сотрудничество в этой области, они могут внести свой вклад в построение более сильной, экологичной и стабильной глобальной экономики, оценил он.Зеленая энергетика также является весьма перспективным сектором. Швеция имеет все возможности для оказания поддержки Вьетнаму в переходе к низкоуглеродной экономике посредством инвестиций, передачи технологий и политического диалога, особенно в области возобновляемых источников энергии, модернизации энергосистем и чистых технологий.Шведские институты финансирования развития, такие как Шведская экспортная кредитная корпорация и Шведское экспортное кредитное агентство, рассматривают возможность оказания помощи в реализации проектов по созданию устойчивой инфраструктуры.Будучи одной из немногих стран с кредитным рейтингом ААА, Швеция способна оказать мощную поддержку амбициозным планам Вьетнама по развитию инфраструктуры. Укрепление сотрудничества со шведскими финансовыми институтами может значительно снизить стоимость финансирования для Вьетнама, считает дипломат.Образование и развитие навыков также имеют жизненно важное значение, заявил он, добавив, что Швеция намерена поддерживать Вьетнам посредством академических обменов, сотрудничества в области исследований и программ обучения, которые готовят молодое поколение к участию в экономике знаний.Согласовывая свое сотрудничество с национальными стратегиями Вьетнама, такими как Стратегия развития науки и технологий и инноваций и Резолюция 68 о развитии частного сектора, Швеция стремится внести свой вклад в создание жизнеспособного, инклюзивного и процветающего Вьетнама, сказал Йохан Ндиси.Говоря о роли и положении Вьетнама в регионе и мире, посол отметил, что Вьетнам стал важным игроком в региональных и глобальных делах и пользуется уважением за свою активную внешнюю политику и многосторонние обязательства. Активная роль Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), его взаимодействие с Организацией Объединенных Наций и крупные торговые соглашения свидетельствуют о его растущем влиянии и стремлении к глобальному сотрудничеству.В меняющемся мире дипломатия важна как никогда. Это подчеркивает необходимость того, чтобы такие страны, как Вьетнам, Швеция и другие государства, обеспечивали гибкость своей правовой базы и дипломатических подходов и были способны реагировать на все более сложную и быстро меняющуюся международную обстановку.Вклад Вьетнама в борьбу с изменением климата и экономическую интеграцию демонстрирует его чувство ответственности за инклюзивное, устойчивое развитие и основанный на правилах международный порядок.