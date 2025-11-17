Визит премьер-министра Вьетнама в Кувейт станет важной вехой в двусторонних отношениях

В интервью корреспондентам ВИА накануне визита, который проходят с 16 по 18 ноября, дипломат отметил, что дружба и сотрудничество между Кувейтом и Вьетнамом на протяжении последних трёх десятилетий демонстрировали быстрое и сбалансированное развитие по многим направлениям и уровням.

По его словам, дипломатические отношения между двумя странами были построены на основе взаимного уважения и общих интересов, со временем они углубились и охватили сотрудничество в сферах экономики, энергетики, образования и развития.

Посол заявил, что Кувейт рассматривает Вьетнам как надёжного партнёра и друга в Юго-Восточной Азии и гордится тем выдающимся уровнем, которого достигли двусторонние отношения как на межправительственном, так и на народном уровне. Он подчеркнул, что Кувейт убеждён: в предстоящий период сотрудничество даст ещё более плодотворные результаты, учитывая общую волю двух стран к укреплению двусторонних связей в интересах народов обеих стран.

Говоря о новых возможностях сотрудничества между Вьетнамом и Кувейтом, дипломат отметил, что визит Премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в Кувейт является важной вехой в двусторонних отношениях и предоставляет возможность углубить взаимодействие в стратегических областях, отвечающих взаимным интересам двух государств.

Ожидается, что визит откроет новые возможности для существующего партнёрства между Кувейтом и Вьетнамом, прежде всего в ключевых областях, представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, продовольственная безопасность и другие.

Посол отметил, что прямой диалог между руководством двух стран позволит определить приоритеты будущего сотрудничества и создать практические механизмы для укрепления существующих отношений между Кувейтом и Вьетнамом, особенно в контексте подготовки обеих стран к празднованию 50-летия установления дипломатических отношений в 2026 году.

Он выразил уверенность, что отношения между Кувейтом и Вьетнамом благодаря общей политической воле и совпадающему видению устойчивого развития будут неуклонно продвигаться к новому, более всеобъемлющему и процветающему этапу, принося пользу народам двух государств.

С момента подписания в мае 1995 года торговое соглашение между Кувейтом и Вьетнамом сформировало фундаментальную основу для укрепления торгового обмена и расширения направлений экономического сотрудничества между двумя странами. На протяжении трёх десятилетий оно доказало свою эффективность в поддержке двусторонних отношений и стимулировании государственных и частных секторов к построению плодотворных партнёрств.

В настоящее время Кувейт является крупнейшим торговым партнёром Вьетнама в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). В 2024 году объём двусторонней торговли превысил 7,3 миллиарда долларов США, что на 24% выше по сравнению с 2023 годом.

Проект нефтеперерабатывающего завода Нгишон, реализуемый на основе совместного предприятия Кувейта, Японии и Вьетнама, является ярким примером успешного многостороннего сотрудничества в энергетическом секторе, способствуя углублению инвестиционного и торгового партнёрства между Кувейтом и Вьетнамом.

Что касается соглашений, которые будут подписаны в ходе визита Премьер-министра Вьетнама, посол подчеркнул важность укрепления правовых рамок, сформированных ранее заключёнными документами. Ожидается, что визит завершится подписанием ряда соглашений, которые будут объявлены во время пребывания делегации.

Относительно предложения об открытии прямого авиарейса между Вьетнамом и Кувейтом посол отметил, что Кувейт высоко оценивает значимость прямого авиасообщения между двумя странами. Он добавил, что, хотя этот вопрос всё ещё находится на рассмотрении профильных органов обеих стран, любое начинание, способствующее облегчению передвижения людей и товаров, а также укрепляющее торговлю и туризм, будет тепло приветствоваться.