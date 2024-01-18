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Визит премьер-министра Вьетнама в Венгрию направлен на углубление двустороннего всеобъемлющего партнерства
В последние годы на основе взаимного доверия и взаимопонимания укрепляются политические отношения, проводятся обмены делегациями всех уровней, в том числе и высокого, по всем каналам партии, правительства, Национального собрания и местных органов власти.
Вьетнам и Венгрия также тесно и эффективно сотрудничают и поддерживают друг друга на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций и в рамках встречи Азия-Европа (ASEM). Венгерское правительство поддержало Вьетнам, чтобы он стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН на срок 2020-2021 годов, а Вьетнам поддержал вступление Венгрии в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) на срок 2011-2013 годов. Кроме того, в рамках АСЕМ Вьетнам поддержал инициативу Венгрии о роли водных ресурсов в региональной стратегии устойчивого развития, а также отметил свою готовность в оказании Венгрии помощи в укреплении сотрудничества с АСЕАН и ее странами-членами.
Венгрия активно выступала за утверждение Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и стала первой страной-членом ЕС, ратифицировавшей Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).
Объем двусторонней торговли достиг 850 миллионов долларов США в 2023 году, и теперь две страны стремятся достичь ежегодного роста торговли на 10%.
Посол Вьетнама в Венгрии Нгуен Тхи Бить Тхао отметила, что, несмотря на рост, двусторонние торговые связи не соответствуют имеющемуся потенциалу. Она предложила обеим сторонам увеличить торговые обмены, чтобы использовать свои сильные стороны и дополнять друг друга.
Что касается инвестиций, то по состоянию на 20 декабря 2023 года Венгрия заняла 52-е место из 144 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, с 21 проектом на общую сумму 72,26 млн долларов США.
Венгрия считает Вьетнам приоритетным партнером в своей политике поддержки международного развития. Трудовая сфера является потенциальной областью сотрудничества между двумя странами. С 2018 года более 1000 вьетнамцев отправились на работу на заводы и предприятия европейской страны. По словам главы торгового представительства Вьетнама в Венгрии Чан Нгок Ха, Венгрия в настоящее время испытывает дефицит рабочей силы, в то время как Вьетнам располагает многочисленной, трудолюбивой и квалифицированной рабочей силой. Он подтвердил, что вьетнамская сторона всегда сопровождает, создает благоприятные условия и поддерживает предприятия двух сторон для развития двусторонних экономических и торговых отношений.
Официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня, совершенный по приглашению его коллеги Виктора Орбана, стал первым обменом делегациями на уровне премьер-министров между двумя странами за последние семь лет.
В контексте того, что Венгрия станет ротационным председателем ЕС в последние 6 месяцев 2024 года, эта поездка также станет для Вьетнама возможностью укрепить координацию с ЕС по региональным и глобальным вопросам, а также ускорить ратификацию EVIPA.