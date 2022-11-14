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Визит премьер-министра Ардерна - важная возможность укрепить стратегическое партнерство между НЗ и Вьетнамом
По словам посла НЗ во Вьетнаме, визит премьер-министра Ардерна является еще одной демонстрацией процветающих отношений между НЗ и Вьетнамом и их важности для обеих стран. Наряду с визитом в НЗ министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона, через месяц после того, как НЗ сняла пограничные ограничения из-за COVID-19, это показывает, что обе страны привержены максимальному использованию возможностей, которые были созданы, когда они договорились повысить уровень отношений до стратегического партнерства в 2020 году.
Само стратегическое партнерство было построено на всестороннем сотрудничестве и достижениях в различных областях, включая торговлю и экономику, сельское хозяйство, образование, оборону и безопасность, развитие и народную дипломатию. Визит является важной возможностью для премьер-министра Ардерна подтвердить и укрепить этот прочный фундамент.
Поскольку обе страны оправляются от последствий COVID-19, этот визит также является важной возможностью восстановить связи и восстановиться вместе. Чтобы помочь в этом, премьер-министра Ардера сопровождает крупнейшая деловая делегация из НЗ, с руководителями высшего звена и менеджерами, стремящимися открыть возможности для двустороннего экономического сотрудничества и инвестиций во Вьетнаме. Развивающийся и динамичный рынок Вьетнама открывает новые экономические возможности для многих новозеландских предприятий.
В целом, целью визита является продвижение взаимовыгодного характера отношений и продвижение прогресса в тех областях, которые являются ключевыми для сотрудничества, согласованного в рамках стратегического партнерства, а также обсуждение некоторых сложных вопросов, с которыми сталкивается наш регион.
Говоря об ожиданиях от визита, посол НЗ во Вьетнаме Треден Добсон отметила, что этот визит подтвердит важность и ценность отношений между НЗ и Вьетнамом, особенно сейчас, когда обе страны и регион восстанавливаются после COVID-19. Мероприятия, которые стороны запланировали, продемонстрируют, насколько прочны двусторонние отношения и как они приносят пользу обеим странам. Среди таких событий - мероприятие AgriconnectioNZ, которое покажет, почему Вьетнам и НЗ являются такими естественными партнерами в этом важном секторе, и как эти отношения приносят реальную пользу фермерам в обеих странах.
Кроме того, состоятся официальные переговоры между высшими руководителями обеих стран, деловые диалоги и конференции, а также мероприятия, которые подчеркивают связи в сельском хозяйстве, образовании, туризме и спорте.
В последние годы отношения между Вьетнамом и НЗ становились все крепче: за последние 5 лет двусторонняя торговля товарами выросла на 59% процентов, достигнув 2,39 млрд. новозеландских долларов по состоянию на конец июня 2022 года, что делает Вьетнам 15-м по величине торговым партнером НЗ. За этот период Вьетнам экспортировал товаров на 1,36 млрд. новозеландских долларов в НЗ, в то время как НЗ экспортировала продукции на 1,03 млрд. новозеландских долларов во Вьетнам. Это показывает взаимодополняющий характер наших торговых отношений.
Еще одной областью отношений является сотрудничество в целях развития. НЗ инвестировала почти 2,2 млн. новозеландских долларов с июня 2020 года в поддержку мер реагирования Вьетнама на пандемию COVID-19.
В прошлом году завершился один из наших самых успешных совместных проектов с Вьетнамом, проект, который более 10 лет был предметом гордости как НЗ, так и Вьетнама – коммерциализация новых сортов драгонфрута, а также достижение гигантских научных успехов в борьбе с вредителями фруктов.
Вьетнам и НЗ обладают преимуществом совместного использования трех основных соглашений о свободной торговле (CPTPP, AANZFTA и RCEP), а также совместной работы в рамках механизмов региональной архитектуры (АТЭС, АСЕАН/ВАС и АСЕМ), а совсем недавно – и в рамках Индо-Тихоокеанской экономической системы. Эти глубокие двусторонние и региональные экономические связи обеспечат поддержание цепочек поставок и снизят барьеры для международной торговли.
Посол Треден Добсон подчеркнула, что НЗ – свободный и открытый рынок, и поэтому в интересах всех сторон использовать преимущества продуктов, навыков и экспертных знаний, особенно в сферах конкурентных преимуществ. Вьетнам, с его известными производственными возможностями, предлагает именно это, и местные экспортеры прекрасно знают это. Несмотря на небольшое население НЗ, составляющее всего 5 млн. человек, по сравнению с 98 млн. населения Вьетнама, Вьетнам фактически имеет положительное сальдо торгового баланса с НЗ.
«Я хотела бы видеть еще более тесное сотрудничество между предприятиями, и я буду рассматривать, как мы можем наилучшим образом поддержать это во время моей работы во Вьетнаме. Например, у НЗ и Вьетнама есть хорошие возможности для сотрудничества там, где у нас общие торговые отношения, доступ к рынкам и торговые сделки - например, с Европейским союзом. Поскольку Вьетнам стремится продвинуться дальше по глобальной цепочке создания стоимости, новозеландские предприятия также имеют хорошие возможности для обеспечения промежуточных поставок в производственные мощности Вьетнама», - добавила посол НЗ во Вьетнаме Треден Добсон.