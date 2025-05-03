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Визит президента Шри-Ланки ознаменует новую главу в сотрудничестве с Вьетнамом
С точки зрения Вьетнама, этот визит подтверждает уважение к Шри-Ланке как к традиционному другу и важному партнеру в Южной Азии, пояснила Чинь Тхи Там, подчеркнув, что, поскольку две страны отмечают 55-летие дипломатических отношений, для них это хороший шанс поразмышлять о партнерстве и определить новые направления отношений в новой ситуации. В ходе поездки будут проведены различные мероприятия, охватывающие такие сферы, как политика, экономика и культура, а главным событием станут переговоры и встречи на высоком уровне, а также подписание важных документов о сотрудничестве.
Во время пребывания во Вьетнаме президент Диссанаяке также примет участие в качестве почетного гостя и докладчика в церемонии открытия 20-го Дня празднования Весака Организации Объединенных Наций в Хошимине 6-8 мая, демонстрируя глубокие буддийские и культурные связи между двумя странами.
Дипломат выразила оптимизм в отношении будущей траектории двусторонних отношений, отметив, что Вьетнам и Шри-Ланка поддерживают крепкую традиционную дружбу, а правительства Шри-Ланки в разные периоды уделяли приоритетное внимание укреплению и развитию отношений с Вьетнамом.
Две страны будут развивать сотрудничество в таких сильных областях, как сельское хозяйство, рыболовство, культура, образование, туризм и буддизм, на основе существующих документов о сотрудничестве и установленных механизмов для достижения конкретных и существенных результатов.
По словам посла, Вьетнам и Шри-Ланка будут укреплять сотрудничество в важных областях, на которые в последнее время влияют внешние факторы, включая торговлю, инвестиции, оборону, безопасность, обмены между людьми, производство, сохранение наследия и информационные технологии. Кроме того, они изучат возможность расширения сотрудничества в новых областях, таких как таможенное дело, фармацевтика, логистика, возобновляемые источники энергии, электроника, электромобили, археология, искусственный интеллект, электронная коммерция, цифровая экономика, цифровая трансформация, инновации, местное сотрудничество, воздушное и морское сообщение, чтобы расширить пространство сотрудничества и адаптироваться к региональным и международным ситуациям.
Обе страны будут более тесно и эффективно координировать свои действия на многосторонних форумах, особенно в ООН, Движении неприсоединения и Региональном форуме АСЕАН в качестве ответственных партнеров, тем самым повышая роль и позиции каждой страны, добавила она.
Исторические вехи и потенциал для роста
Размышляя о дипломатическом пути до настоящего момента, посол Чинь Тхи Там проследила двусторонние отношения с момента установления консульских связей в 1964 году и официального установления дипломатических отношений в 1970 году. Несмотря на исторические потрясения, включая периоды, когда Вьетнаму приходилось временно закрывать свое посольство в Коломбо, обе страны поддерживали регулярные обмены визитами на высоком уровне и создали институциональные рамки для сотрудничества.
Несмотря на исторические трудности, двустороннее сотрудничество процветает благодаря регулярным обменам на высоком уровне и институциональным основам. Президент Хо Ши Мин трижды посещал Шри-Ланку в период с 1911 по 1946 год, и сегодня он остается одним из немногих иностранных лидеров, удостоенных статуи в Коломбо, отметила посол Чинь Тхи Там.
Вьетнам и Шри-Ланка создали три ключевых механизма на уровне министров и заместителей министров, а также подписали более 30 соглашений о сотрудничестве в области торговли, обороны, сельского хозяйства, культуры и образования.
Несмотря на скромные объемы, двусторонняя торговля находится на относительно стабильном уровне - около 300 миллионов долларов США в год. В настоящее время Шри-Ланка реализует около 30 проектов во Вьетнаме с инвестиционным капиталом более 40 миллионов долларов США. Культура, буддизм и обмен между людьми становятся сильными сторонами и потенциалом двустороннего сотрудничества. Кроме того, вьетнамская община в Шри-Ланке растет и в настоящее время насчитывает около 150 человек, внося свой вклад в социально-экономическое развитие принимающей страны.
Посол Чинь Тхи Там обозначила несколько приоритетных направлений для укрепления двустороннего сотрудничества. Она выступила за использование прибрежного положения обеих стран для развития сельского хозяйства, рыболовства и океанических ресурсов. Поскольку туризм представляет собой еще один перспективный сектор, Чинь Тхи Там рекомендовала организовать прямые рейсы и упростить процесс выдачи виз, чтобы стимулировать культурные и духовные туристические обмены.
Для развития торговли она предложила создать совместные предприятия, ориентированные на экспорт из третьих стран, чтобы сократить производственные затраты, время транспортировки и тарифы, а также призвала к проведению свободных торговых переговоров и улучшению коммуникаций для облегчения торговли.
Посол также подчеркнула, что сотрудничество в области образования и технологий необходимо для решения общих проблем с помощью исследований и инноваций.
По ее словам, сотрудничество в области возобновляемых источников энергии является потенциальной сферой, а проекты по использованию солнечной и ветровой энергии не только укрепят двусторонние отношения, но и внесут вклад в решение глобальных проблем, таких как изменение климата.