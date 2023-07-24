НОВОСТИ
Визит президента свидетельствует о тесных связях между Вьетнамом и Австрией
Он отметил, что в апреле министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг посетил Вьетнам после прошлогоднего визита в Австрию его вьетнамского коллеги Буй Тхань Шона по случаю 50-летия установления двусторонних дипломатических отношений.
По его словам, делегации австрийских деловых кругов также совершают регулярные визиты во Вьетнам, что свидетельствует о значимости экономических связей между двумя странами.
Наряду с экономикой Австрия и ЕС уделяют большое внимание миру и стабильности в Юго-Восточной Азии, добавил он.
По словам Герстля, для ЕС и Австрии Индо-Тихоокеанский регион, особенно Юго-Восточная Азия, становится все более важным с экономической и стратегической точек зрения. В связи с ключевой ролью Вьетнама в Юго-Восточной Азии и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) европейские страны все больше стремятся укреплять связи с Вьетнамом.
В этих усилиях Австрия имеет большое преимущество, поскольку она была одной из первых европейских стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом в 1972 году, сказал он, добавив, что политика Вьетнама "Доимой" (обновление) с открытием его экономики придала новый импульс этим отношениям.
Он рассмотрел ряд вех в отношениях между Вьетнамом и Австрией, подчеркнув, что сегодня двустороннее экономическое партнерство процветает. В последние годы Вьетнам стал самым важным торговым партнером Австрии в Юго-Восточной Азии.
Австрия в основном импортирует электронику, особенно мобильные телефоны, а также обувь и одежду, наряду с продуктами питания, изделиями из металла и мебелью из Вьетнама; при этом экспортирует машины, электрооборудование, фармацевтические препараты и медицинские инструменты. Вьетнам также становится все более привлекательным для инвесторов и производителей из Австрии и ЕС, поскольку страна хорошо интегрирована в региональные и глобальные производственные цепочки и цепочки поставок. По его словам, Вьетнам может стать важным центром региона, если его инфраструктура будет еще больше улучшена.
Он отметил, что в настоящее время в Австрии насчитывается около 60 компаний с филиалами во Вьетнаме, общий объем инвестиций которых составляет около 500 миллионов евро (556,42 миллиона долларов США). Австрия обладает высоким уровнем знаний в областях, в которых нуждается Вьетнам, таких как возобновляемые источники энергии, очистка воды и переработка отходов. Таким образом, по его словам, у обеих сторон есть большой потенциал для дальнейшего углубления двусторонних отношений.
В целях дальнейшего развития двусторонних связей Герстль предложил, чтобы наряду с регулярными визитами на высшем уровне стороны укрепляли диалог между предприятиями.
Необходимо расширять обмены между учеными и студентами двух стран, сказал он, отметив эффективность программы по направлению вьетнамских медсестер и санитаров в Австрию для работы и учебы.
Он также указал на необходимость развития сотрудничества между населенными пунктами двух сторон. GÖV, обладая экспертными знаниями и сетью контактов, может сотрудничать с Ассоциацией дружбы Вьетнам-Австрия для поддержки укрепления связей между двумя сторонами, добавил он.
Говоря о вкладе Австро-Вьетнамского общества в двусторонние отношения, д-р Герстль отметил, что с момента своего создания в 1975 г. GÖV занималось предоставлением австрийцам информации о Вьетнаме и поддержкой людей во Вьетнаме.
После окончания войны во Вьетнаме и воссоединения страны главными приоритетами GÖV стали способы оказания помощи в восстановлении Вьетнама. В конце 1990-х годов она спонсировала школу медсестер для сирот в Хошимине, одновременно оказывая финансовую поддержку строительству школ и детских садов в провинции Бенче.
По словам доктора Герстля, GÖV заинтересован в экономическом и политическом развитии Вьетнама, а также во внешней политике Вьетнама и его растущем стратегическом значении в Индо-Тихоокеанском регионе. Президент GÖV сказал, что Вьетнам, население которого почти в 10 раз превышает население Австрии, имеет много общего с Австрией в поведении с крупными странами, особенно с соседними. Обе страны стараются поддерживать дружественные отношения как со всеми крупными державами, так и с более небольшими государствами и избегать односторонней зависимости.
Он отметил, что посол Вьетнама в Австрии Нгуен Чунг Киен и бывший министр иностранных дел Австрии Петер Янкович, который также в течение 20 лет занимал пост президента GÖV, внесли большой вклад в углубление взаимопонимания и дружбы между двумя народами.
Он сообщил, что GÖV работает над расширением культурной деятельности между двумя странами, одновременно поддерживая культурные мероприятия вьетнамского народа в Австрии, продвигая австрийскую культуру и искусство во Вьетнаме, тем самым побуждая людей обеих сторон вносить больший вклад в укрепление взаимопонимания и дружбы между двумя народами.