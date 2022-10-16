Визит президента Республики Сингапур во Вьетнам углубит стратегическое партнерство

Государственный визит во Вьетнам с 16 по 20 октября президента Республики Сингапур Халимы Якоб и ее супруга направлен на повышение уровня двусторонних отношений и углубление стратегического партнерства между двумя странами.

Посол Вьетнама в Сингапуре Май Фыок Зунг сделал вышесказанное заявление в разговоре с корреспондентом ВИА в Сингапуре о значении визита. Посол оценил важность визита для двусторонних отношений, рассказал о достижениях в их развитии, особенно после того, как две страны взяли под контроль эпидемию COVID-19 и вновь открылись. Посол также затронул области, в которых Вьетнам и Сингапур могут сделать приоритетное сотрудничество в ближайшее время.

По словам посла Май Фыок Зунга, этот визит президента Сингапура Халимы Якоб является ответным визитом на государственный визит президента Нгуен Суан Фука в Сингапур в конце февраля 2022 года и углубит стратегическое партнерство, подписанное 9 лет назад, а также конкретизирует результаты, достигнутые обеими странами.

Посол сказал, что после того, как пандемия COVID-19 была взята под контроль, две страны вновь открылись. Сначала Вьетнам снял ограничительные меры и открыл свои границы с 15 марта, а Сингапур - с 1 апреля. В настоящее время ежедневно совершается около 20 рейсов, соединяющих Сингапур с крупными городами Вьетнама, кроме того, есть и новые открытые маршруты, такие как Сингапур-Нячанг, которыми ежедневно пользуются около 3.000-4.000 пассажиров двух стран.

Кроме того, две страны обменялись визитами ряда делегаций на высшем уровне от первых лиц до ведомств и министерств, отраслей и местностей.

Посол Май Фыок Зунг подчеркнул, что визиты не только укрепляют хорошие и прочные политические отношения между двумя странами, но и способствуют развитию торговли и инвестиций, помогая тому, чтобы Сингапур постоянно оставался крупнейшим инвестором во Вьетнаме. Посол сообщил, что к концу августа 2022 года общий объем инвестиций Сингапура во Вьетнам составил более 4,5 млрд. долл. США, а двусторонняя торговля между двумя странами достигла около 15 млрд. долл. США, увеличившись почти на 25% по сравнению с предыдущим годом. в 2021 году.

По словам посла Май Фыок Зунга, в дополнение к традиционным областям сотрудничества между Вьетнамом и Сингапуром, а также связям между двумя экономиками, осуществляется сотрудничество в областях инфраструктуры, строительства промышленных парков, подготовки кадров и т. д. Во время государственного визита в феврале в 2022 году президента Нгуен Суан Фука обе стороны сосредоточили внимание на продвижении цифрового сотрудничества. По этому случаю министерства информации и коммуникаций двух стран также подписали Меморандум о взаимопонимании (МВ) о цифровом партнерстве.

Посол сказал, что во время этого визита во Вьетнам президента Халимы Якоб две страны будут продвигать сотрудничество в новой области возобновляемых источников энергии. Он выразил надежду, что в ходе визита между двумя странами будут подписаны соглашения о сотрудничестве в области энергетики, что придаст новый импульс двусторонним отношениям, поскольку Вьетнам обладает большим потенциалом в области возобновляемых источников энергии, в то время как в Сингапуре существует потребность. Посол Май Фыок Зунг подтвердил, что активизация энергетического сотрудничества откроет новые возможности, помогая углубить сотрудничество между двумя странами.