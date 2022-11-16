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Визит президента придаст новый импульс Вьетнаму и Таиланду укрепит стратегическое партнерство
Президент Нгуен Суан Фук, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама посетят Таиланд и примут участие в мероприятии АТЭС, которое пройдет в Бангкоке с 16 по 19 ноября по приглашению премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча.
Президент Нгуен Суан Фук и его супруга посетят Таиланд с официальным визитом и примут участие в 29-й встрече лидеров экономик АТЭС с 16 по 19 ноября. Фото: ВИА
В беседе с прессой заместитель министра Ха Ким Нгок сказал, что поездка имеет особое значение для обеих стран, поскольку она ознаменует официальное возобновление личных взаимных визитов и, таким образом, будет способствовать дальнейшему всестороннему сотрудничеству двух стран.
Он уточнил, что это первый визит в Таиланд президента Нгуен Суан Фука в качестве государственного лидера Вьетнама, а также первый визит ключевого вьетнамского лидера после XIII всевьетнамского партийного съезда и пандемии COVID-19.
Кроме того, президент Нгуен Суан Фук стал первым иностранным лидером, посетившим Таиланд с официальным визитом в преддверии 29-й встречи лидеров экономик АТЭС. Приветствие принимающей стороны на фоне подготовки к мероприятию АТЭС свидетельствует о ее уважении к укреплению расширенного стратегического партнерства.
Поездка также проходит в преддверии 10-летия стратегического партнерства Вьетнама и Таиланда в 2023 году, отметил Ха Ким Нгок, подчеркнув поддержание контактов на всех уровнях между двумя государствами, правительствами, парламентами и народами, а также большие успехи в различных областях, особенно в экономике, торговле и инвестициях.
Это повод для лидеров Вьетнама и Таиланда обсудить основные направления дальнейшего развития экономических, торговых и инвестиционных связей, расширение сотрудничества на новые и потенциальные направления, такие как цифровая экономика, цифровая трансформация и «зеленая» экономика; и активизацию сотрудничества в области культуры, образования, спорта, народной дипломатии и связей между населенными пунктами, сказал он.
Он выразил уверенность, что визит продемонстрирует твердую решимость лидеров Вьетнама и Таиланда неустанно продвигать укрепление стратегического партнерства, тем самым способствуя солидарности АСЕАН, а также региональному и глобальному миру, стабильности, сотрудничеству и развитию.
Чиновник сказал, что во время Недели экономических лидеров АТЭС президент Нгуен Суан Фук примет участие в ряде многосторонних и двусторонних мероприятий, в том числе в двух углубленных дискуссиях, в ходе которых он и главы делегаций из 21 страны-члена рассмотрят ситуацию, пути решения трудностей, и меры по ускорению восстановления экономики и стимулированию сбалансированного, устойчивого и инклюзивного роста.
По словам Ха Ким Нгока, это шанс для Вьетнама поделиться своими взглядами и опытом и предложить направления, чтобы сотрудничество АТЭС более эффективно способствовало решению общих проблем в регионе на благо всех членов.
Он добавил, что вьетнамская делегация примет активное, инициативное и ответственное участие во встречах; поддерживая дух диалога, солидарности и многосторонности; и присоединиться к другим членам для поиска решений, которые помогут АТЭС преодолеть трудности и вызовы, защитить достигнутые достижения и основные ценности сотрудничества и продолжать активно развиваться в будущем.
Благодаря встрече АТЭС Вьетнам покажет международным друзьям и компаниям себя как динамичную и творческую экономику с быстрым и устойчивым развитием.
В ближайшее время она продолжит присоединяться к другим членам АТЭС для преодоления вызовов и построения открытого, динамичного, устойчивого и миролюбивого Азиатско-Тихоокеанского сообщества, отметил заместитель министра.